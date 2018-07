SZPI společně s Celní správou nepropustila zásilku chilli papriček z Indie do vnitřního trhu

V rámci kontrol dovozu potravin ze zemí mimo EU zajistila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ve spolupráci s Celní správou v celním prostoru v Praze - Uhříněvsi nevyhovující zásilku 50 kg potraviny Red chilly whole, sušené nedrcené chilli papričky, 500 g/balení, kterou nepropustila do vnitřního trhu ČR.

Dodavatel do ČR, společnost JAGS CREATIONS, C-3/12, 2ND Floor JAKPURI NEW DEHLI, India, nepostupovala dle prováděcího nařízení komise (EU) č. 884/2014, které stanovuje zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z vybraných třetích zemí. Jedním z požadavků je povinnost dovážet tyto komodity prostřednictvím určeného místa dovozu (DPI – designated point of import). V případě chilli papriček je jím pro Českou Republiku Celní úřad, Rudná, nikoli CÚ v Praze - Uhříněvsi, kam zásilka dorazila.

V případě dovozu potravin z Indie se uvedené nařízení vztahuje i na další komodity, jako např. muškátové oříšky, podzemnici olejnou, nebo jinak upravované či konzervované arašídy.

Dále dodavatel k zásilce neposkytl povinnou dokumentaci v požadovaném rozsahu, včetně osvědčení o zdravotní nezávadnosti potraviny a vstupní doklad s potvrzením z určeného místa vstupu zásilky do EU.

Část obsahu zásilky jevila také známky zaplísnění, ale vzhledem k nedodržení výše uvedených expedičních postupů nebyla k nepropuštění laboratorní analýza nezbytná.

Příjemcem zásilky do ČR byla společnost ELLORA s.r.o., Vršovická 922/99, 100 00 Praha 10.

Zásilka nebyla propuštěna na trh ČR a spotřebitelé tak nebyli ohroženi. SZPI vložila informaci o zjištění do evropského systému rychlého varování RASFF.

autor: Tisková zpráva