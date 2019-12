Sanatoria Klimkovice: Ekonomické výsledky jsou dobré, umožní investovat a také vytvořit rezervy na dobu recese

Po pěti letech skončila postupná výměna oken v celém areálu. V příštím roce klimkovické lázně opět odloží část zisku do rezerv s ohledem na očekávanou ekonomickou recesi, chtějí ale také dále investovat, například do modernizace ergoterapie pro dospělé.



Podle předběžných odhadů by měly výnosy za letošní rok dosáhnout celkem 363 milionů korun, náklady 308 milionů korun, zisk po zdanění by tak mohl oscilovat kolem 55 milionů korun, což je mírné zlepšení proti roku 2018.



„Dobrou zprávou je, že se nám už druhým rokem daří vyrovnat se s tlakem zvyšujících se mzdových nákladů, které vzrostly ve srovnání s minulým rokem skoro o 10 procent, a také s nárustem některých klíčových vstupů například cen energií nebo nákladů na potraviny,“ uvedl prokurista Sanatorií Klimkovice Jozef Dejčík.



Letos lázně část zisku z loňského roku opět investovaly do rozvoje a oprav. Zároveň společnost část vytvořených finančních prostředků ze zdaněného zisku, zhruba kolem 30 procent, odložila do rezerv pro případ zpomalení ekonomiky.



„Domníváme se, že je potřeba vytvářet si určité rezervy v případě, že by se ukázalo zpomalení ekonomiky natolik závažné, že by mohlo mít dopad na celkový vývoj společnosti. Tento postup bychom chtěli zachovat i v příštím roce,“ doplnil Jozef Dejčík.



K nejdůležitějším investicím letošního roku patřila pokračující modernizace gastro úseku. Loni se na ni uvolnilo 800 tisíc korun, letos dalších 1,9 milionu korun. Pořizovaly se nové velkokapacitní multifunkční elektrické pánve, konvektomat a chladicí zařízení. Tyto investice se promítnou ve zvýšené kvalitě stravy podávané klientům.

Nové přístrojové vybavení pro zdravotní úsek letos přišlo na 2,8 milionu korun. Z toho 1,5 milionu korun stál unikátní, motorizovaný zdravotnický prostředek pro klinické použití Innowalk Pro zakoupený letos v červenci pro dětskou léčebnu.

„Innowalk Pro poskytuje pacientovi možnost zažít asistovaný, vedený a repetitivní pohyb ve vzpřímené pozici. Přístroj je vhodný pro klienty neschopné samostatného stoje nebo chůze. Z přístroje těží především pacienti s diagnózami dětská mozkovou obrna, nervosvalové onemocnění, Rettův syndrom, Spina bifida a podobně. Své uplatnění má i v rehabilitaci dětských pacientů po operacích a traumatech. Vhodná podpora a dobré umístění ve vertikální pozici se současným zatížením dolních končetin spolu s dynamickým pohybem jsou rozhodujícími faktory úspěšného cvičení,“ upřesnila vedoucí fyzioterapie Sanatorií Klimkovice Romana Holáňová.



V letošním roce sanatoria také modernizovala parafínové oddělení dospělé léčebny za 600 tisíc korun. Celkem 1,2 milionu korun vložila do instalace klimatizace do pokojů a na jednotlivá odborná pracoviště. Kolem 6 milionů korun šlo na opravy a údržbu majetku. Mimo jiné se opravovala automatická tlaková stanice Rakovec, což je zařízení pro akumulaci jodobromové solanky a pitné vody. Zajišťuje čerpání těchto vod do jednotlivých budov lázní. Dosluhující čerpadla jsou vyměněna za nová, řízená frekvenčním měničem. Významně se tak podařilo snížit spotřebu elektrické energie, navíc se zvýšila provozní bezpečnost.

Dále se opravovaly výtahy a měnila se střešní krytina nad restaurací a bazénem. Hotová je výměna oken v celém areálu lázní a také v bytových domech ve městě, která začala před pěti lety. Celkem přišla na 17,7 milionu korun, letos do ní sanatoria investovala 2,5 milionu korun.

V příštím roce budou lázně pokračovat v modernizaci jednotlivých pracovišť. Už v lednu zahájí rozsáhlou rekonstrukci stěžejního oddělení elektroléčby v celkové výši 1 milion korun. Zvažují také větší investice do přístrojového vybavení a vytvoření nových specializovaných pracovišť.

„Rekonstruovat se bude také ergoterapie a snoezelen pro dospělé. Chceme stávající prostory zmodernizovat, probourat některé stěny, aby vznikl otevřenější prostor a ergoterapeuti tak mohli s klienty lépe nacvičovat běžné denní činnosti, s ochrnutými pacienty trénovat přesuny. V interaktivní senzorické místnosti snoezelen doplníme pomůcky a část prostoru vyčleníme pro zrakové stimulace. Pro kombinovaný interaktivní trénink jemné i hrubé motoriky ruky a trénink kognitivních funkcí kupujeme nový přístroj Sun ball. Do prostoru ergoterapie se přestěhuje i kognitivní trénink. Takto to funguje na dětské léčebně a tento koncept se osvědčuje. Na jedno místo se soustředí všechny dostupné pomůcky a přístroje včetně robotické ruky a biofeedbacku ruky a nohy. Přístrojové vybavení chceme doplnit o nové zařízení 4image, které máme i na dětské léčebně a s výsledky, kterých na něm pacienti dosahují, jsme spokojeni. Ergoterapeuti a speciální pedagogové tak budou mít všechna zařízení na trénink kognitivních funkcí na jednom místě a budou mít možnost využívat je podle potřeb klientů a průběhu terapie. Tato koncepce navíc umožní propojit trénink kognitivních funkcí s nácvikem běžných denních činností, jemné a hrubé motoriky ruky a senzorickou stimulací dle aktuálních potřeb pacienta,“ uvedla vedoucí fyzioterapie Romana Holáňová.

Po vzoru dětské léčebny lázně zvažují také vybudování nového balančního centra i pro dospělé pacienty. V něm by se koncentrovaly různé rehabilitační a cvičební pomůcky, které terapeuti nepoužívají denně a nebylo by technicky ani ekonomicky možné, aby měl všechny k dispozici každý terapeut. V dětské léčebně se velmi osvědčila jejich koncentrace v jedné místnosti, kde je mohou fyzioterapeuti využívat pro své klienty dle potřeby.

Tři nové programy pro dospělé se připravují na příští rok

Intenzivnější individuální cvičení s fyzioterapeutem pomáhá také pacientům po totálních výměnách velkých kloubů, ale i u dalších diagnóz. Proto na příští rok připravují Sanatoria Klimkovice dva nové doplatkové programy a jeden hrazený zdravotními pojišťovnami pro dospělé pacienty se získaným poškozením mozku, jejichž společným rysem je větší časová investice do individuálních cvičení.

Pro pacienty po totální výměně kloubů nabídnou Sanatoria Klimkovice v příštím roce doplatkový program TEP+. Nejčastěji v lázních rehabilitují lidé po výměně kyčelního kloubu. Nový program nabízí soubor vybraných procedur nad rámec komplexní lázeňské péče, který pacientům umožní rychlejší návrat kondice.

„Program je vhodný pro osoby po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady a pro pacienty trpící artrózou kyčelního či kolenního kloubu. Cílem je rychlejší obnovení funkce kloubu a snížení bolesti, zvýšení svalové síly dlouho šetřené končetiny, protažení zkrácených svalů, zvýšení rozsahu pohybu, zlepšení kvality chůze i soběstačnosti a celkové kondice. Program lze dokoupit pouze ke komplexní lázeňské péči,“ objasnila vedoucí fyzioterapie Sanatorií Klimkovice Romana Holáňová.

Dvoutýdenní program obsahuje navíc pět individuálních cvičení s terapeutem a osm dalších aktivních i regeneračních procedur za celkovou cenu 3 875 korun, ve čtyřtýdenním programu je navíc deset individuálních cvičení s terapeutem a 16 dalších aktivních i regeneračních procedur za celkovou cenu 7 830 korun. Při standardní péči hrazené pojišťovnami absolvuje klient za čtyři týdny zhruba deset individuálních cvičení s fyzioterapeutem. Součástí standardního pobytu v Sanatoriích Klimkovice je také takzvaná autoterapie.

„Pacient autoterapii absolvuje čtyřikrát za pobyt. Zkouší za dohledu fyzioterapeutky cvičit cviky, které se naučil, aby mohl ve cvičení správně pokračovat i doma. Je totiž velký rozdíl v tom, když vám někdo říká, co máte dělat, než když si máte sami vzpomenout, jak cvik vypadá a jak ho správně provést,“ zdůraznila Romana Holáňová.

„Já bych speciální doplatkový program určitě uvítala,“ potvrdila Monika Cvrčková, která aktuálně rehabilituje v Sanatoriích Klimkovice po operaci kyčle. Upadla v práci a po patnácti letech si zlomila umělou náhradu kloubu.

„Už jsem tu potřetí. Mám vyměněné oba kyčelní klouby a po každé operaci jsem rehabilitovala v Sanatoriích Klimkovice. Hodně mi pomáhá hlavně cvičení s fyzioterapeutem, elektroléčba a také cvičení na motodlaze. Rehabilitace mi pokaždé umožní vrátit se rychleji do normálního života,“ doplnila Monika Cvrčková.

Dalším novým doplatkovým programem postaveným na obdobném principu je Aktiv+ určený pro pacienty, kteří trpí bolestmi zad. I ten lze zakoupit pouze ke komplexní lázeňské péči. Je čtyřtýdenní a jeho součástí jsou navíc čtyři individuální cvičení s terapeutem a patnáct dalších aktivních i regeneračních procedur. Cena je 6 620 korun. Program je určen pro pacienty s chronickou bolestí zad, Bechtěrevovou nemocí, kořenovými syndromy, například výhřezem meziobratlové ploténky, při stavech po úrazech pohybového aparátu a po ortopedických operacích včetně operací páteře

Naprostou novinku v péči o dospělé pacienty se získaným poškozením mozku otvírá kranioprogram, jehož předmětem bude následná intenzivní rehabilitační léčba v délce až půl roku. Sanatoria Klimkovice měla už v minulosti za nestandardních podmínek několik pacientů s různými, i těžkými zraněními mozku, kteří v lázních rehabilitovali několik měsíců, nebo dokonce několik let. Nejznámějším příkladem byl válečný veterán Lukáš Hirka, který utrpěl těžké zranění hlavy v Afganistánu, ale i někteří další vojáci.

Program je určen pro pacienty po cévní mozkové příhodě nebo traumatickém poškození mozku. Nový ošetřovací den pro tyto pacienty schválilo Ministerstvo zdravotnictví v loňském roce. Bude se poskytovat na lůžcích odborného léčebného ústavu. Sanatoria Klimkovice disponují třiceti takovými lůžky pro dospělé. V současnosti jednají se zdravotními pojišťovnami o uzavření smluv na tuto péči.

„Výhodou vedle intenzity a délky je zejména zajištění rehabilitace v co nejkratší době po propuštění z centra specializované péče pro pacienty s iktem či po ukončení akutní hospitalizace,“ upřesnil primář Sanatorií Klimkovice Bauko.

„My můžeme jedině litovat, že před devíti lety nebyly takové možnosti. Dnes na tom mohl být Dan už lépe,“ poznamenal otec dvaatřicetiletého Daniela Nejedlého Vladislav Nejedlý. Jeho syn utrpěl těžké zranění mozkového kmene při autonehodě vozu, v němž seděl na místě spolujezdce. Do lázní jezdí každý rok, ale programy intenzivní neurorehabilitace, které mu pomáhají, hradí rodina z vlastních prostředků. Zkoušeli už i běžnou péči hrazenou ze zdravotního pojištění v jiných zařízeních, ale postrádali intenzivní cvičení.

„Nejhorší byly začátky. Nikdo nám neřekl, jaké máme možnosti. Lékaři nám jen nabízeli léčebnu dlouhodobě nemocných, kde ale není naděje na nějaké zlepšení, protože aktivní rehabilitace je tam jen velmi omezená. Vše jsme si museli zjišťovat přes známé a na internetu. Nikomu nepřejeme zažít něco podobného. Nám už současná změna k lepšímu asi nepomůže. Ale ti, kterým se něco podobného stane teď, už by na tom mohli být lépe. A nestačí, že taková možnost existuje. Také by o ní měli vědět lékaři a informovat své pacienty, aby se jejich rodiny neocitaly v naprostém vzduchoprázdnu s pocitem totální bezmoci,“ doplnil Vladislav Nejedlý.

