Sanatoria Klimkovice zakoupila pro děti nový přístroj na výuku chůze

11. 7. 2019 12:04

Nový robotický přístroj Innowalk na výuku chůze zakoupila v červenci Sanatoria Klimkovice. Je určen pro děti s neurologickým postižením, které mají potíže s chůzí, nebo zatím vůbec nechodí, či dokonce samostatně ani nestojí. V sanatoriích je to už druhý robot k podobnému účelu, v listopadu 2017 lázně pořídily zařízení Prodrobot, které lze ale využívat jen pro děti do 130 cm výšky. Protože se původní přístroj osvědčil, letos investovaly klimkovické lázně do dalšího přístroje, určeného i pro odrostlejší dětské pacienty, zhruba 1,5 milionu korun.