Sdružení místních samospráv: Doprava, školství a dotace dominovaly diskusi starostů se středočeskými poslanci

„Pracovního setkání se zúčastnilo sedm poslanců ze šesti parlamentních stran a vyslechli si dotazy, návrhy a připomínky zhruba dvou desítek starostů z našeho kraje. Formát se podle mě osvědčil, myslím, že přímá konfrontace se zkušenostmi a problémy starostů je pro poslance přínosná, navíc se ukazuje, že na řešení některých praktických problémů existuje shoda napříč politickým spektrem, říká Petr Halada, starosta Kamýku nad Vltavou a předseda Krajského shromáždění středočeského SMS. Z poslanců se setkání zúčastnili Ivan Bartoš a František Kopřiva (Piráti), Stanislav Berkovec (ANO), Miroslav Kalousek (TOP09), Věra Kovářová (STAN), Kateřina Valachová (ČSSD) a Miloslava Vostrá (KSČM).

Mezi nejdiskutovanější témata patřila doprava, dopravní obslužnost a stav místních komunikací, financování mateřských a základních škol a lepší dostupnost dotací zejména pro malé obce, které jsou často limitované nutností vysoké spoluúčasti na financování náročných investičních projektů.

Pokud jde o dopravu, hovořilo se mimo jiné o návrhu navýšit objem dotací určených na rekonstrukci místních komunikací z 250 milionů na půl miliardy, s nímž však Věra Kovářová (STAN) ve sněmovně neuspěla. „Kvalitní silnice jsou pro kvalitu života v regionu klíčové, ale bez dotací nejsou malé obce schopné opravy místních komunikací zajistit,“ říká Kovářová. S penězi souvisí ale i problematika dopravní obslužnosti. „Jako jedno z řešení budeme navrhovat snížení DPH z jízdného z 15 na 10 procent. Přínosné to bude nejen pro ty, kdo hromadnou dopravu využívají, ale hlavně pro obce, které se na jejím financování spolupodílejí,“ vysvětlila Kovářová.

Shoda mezi poslanci i starosty panovala na tom, že současný systém dotací, kdy obce musejí významným způsobem spolufinancovat investice hrazené z dotací, je zejména pro malé obce naprosto nevyhovující. Výsledkem je, že kvůli spolufinancování důležitých infrastrukturních investic, jako je vodovod nebo čistička odpadních vod, se obec na řadu let výrazně zadluží a její další rozvoj pak stagnuje, nebo takovou investici vůbec neudělá.

Opakovaně ze strany starostů zazněla výtka, že stát přenáší na obce další povinnosti, aniž by jim na to dal potřebné finance. Jako příklad uváděli komunální politici mimo jiné bezplatný poslední rok školky pro předškolní děti, který zavedlo ministerstvo školství, ale dotují ho ze svých rozpočtů obce. Jinak se však v otázce financování mateřských škol zejména přítomné poslankyně shodly, že budou ve společné neformální pracovní skupině hledat cestu, jak nedostatek peněz pro mateřské školy řešit. Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) navrhla rozšířit již existující dotační program určený pro základní školy v prstenci kolem Prahy také na školy mateřské. Věra Kovářová připomněla, že řešením, které by obcím pomohlo financovat školy a školky, by bylo také zvýšení koeficientu počtu žáků z 9 na 11 procent v rámci rozpočtového určení daní (RUD). „Navíc by bylo odpovědné uvažovat i o tom, že RUD by v budoucnosti zohledňoval také počet seniorů v obci,“ dodává Kovářová.

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitická organizace s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentaci a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráci v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR. Sdružuje bezmála 1400 obcí a měst v ČR.

