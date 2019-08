Senát přichystal bohatý program k výročí listopadu 1989

Pro veřejnost je v rámci oslav připraven bohatý kulturní program v areálu Senátu: ve Valdštejnské zahradě se na podzim představí The Plastic People of the Universe, Václav Neckář se skupinou Bacily nebo rozhlasový Big Band Gustava Broma. Sérii akcí pro veřejnost zahájí již 28. srpna Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, ke kterému se na pódiu přidá Jaroslav Hutka, Aneta Langerová, Michael Kocáb a Spirituál Kvintet.

Senát uspořádá hned tři konference k výročí listopadových událostí. 6. až 8. listopadu se uskuteční mezinárodní odborná konference zaměřená na okamžiky sametové revoluce a jejich zhodnocení, 13. listopadu přijde na řadu připomínka podílu USA na pádu komunismu a konečně 15. listopadu konference zaměřená na pohledy generací na témata sametové revoluce a následný porevoluční vývoj naší společnosti. „Senát věnuje opravdu velkou pozornost oslavám letošního významného listopadového výročí. Máme k tomu dva důvody: Jednak jsme v poslední době svědky relativizace hodnot ze 17. listopadu a jednak Senát sám sebe považuje za garanta demokratického vývoje a za strážce ústavnosti, proto vnímáme jako důležité připomenout toto výročí obnovy demokracie,“ vysvětluje předseda Senátu Jaroslav Kubera, který bude v den výročí hostit v Praze parlamentní šéfy zemí Visegradské skupiny.

Doplňuje ho 1. místopředseda Senátu Jiří Růžička, který sezval významné hosty právě na konferenci „30 let svobody“, která se uskuteční 15. listopadu. „Chceme po 30 letech svobodného vývoje hledat odpovědi na otázky, co se za tu dobu změnilo, jestli je co oslavovat a kam naše společnost míří. I proto se zaměříme na hodnocení dílčích aspektů života, jako jsou technologie, média, architektura nebo armáda. Sezvali jsme do Senátu přední představitele těchto oborů a samozřejmě také hybatele listopadu 89, mezi nimi prvního předsedu Senátu Petra Pitharta nebo generála Petra Pavla,“ přiblížil program konference Jiří Růžička. Pod záštitou předsedy Senátu Kubery se uskuteční také tradiční setkání s občany, na kterém se 7. září odpoledne představí Rozhlasový Big Band Gustava Broma, Václav Neckář se skupinou Bacily a HarmCore Jazz Band. Odpolední setkání je každoroční příležitostí pro veřejnost setkat se senátory a senátorkami přímo v areálu Valdštejnské zahrady.

O tři dny později se v Senátu uskuteční výjimečný koncert Filharmonie Brno s The Plastic People of the Universe, a to v rámci zahájení výstavy k 30. výročí svatořečení Anežky České. „Chceme připomenout okolnosti svatořečení Anežky České, které mělo velký vliv na náladu společnosti v Československu v průběhu roku 1989,“ uvádí místopředsedkyně Senátu Miluše Horská, která koncert a výstavu pořádá.

Veřejnost bude mít možnost navštívit také výstavu k 30. výročí obnovení skautingu, kterou připravil Junák – český skaut pod záštitou předsedy Senátorského klubu STAN Petra Holečka. Na všechny zmíněné akce v sídle Senátu je vstup zdarma.

Kompletní přehled akcí Senátu k 30. výročí listopadu 1989 je k dispozici na webu Senátu ZDE.

autor: Tisková zpráva