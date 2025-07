Jozef Banáš: Takzvaná názorová shoda Západu je spartakiáda cvičených opic

Pane Banáši, posledně jste vybízel Donalda Trumpa, ať se nesnaží „udělat velkou" jen Ameriku. „Mr. Trump, make the world great again!" vyřkl jste. Jak se to americkému prezidentovi daří?

Byla to spíše symbolická výzva, protože Trump, i kdyby se snažil sebevíc, může jen omezeně přispět k tomu, aby se svět znovu stal dobrým, důstojným a láskyplným místem pro život. Trump – jakožto nejvyšší představitel nejsilnější materialistické země světa – totiž nerozumí procesům, které v tomto temném období na Zemi probíhají. Materialistický, tedy západní svět, se dostal do nerovnováhy, která nastává zhruba jednou za 2100 let. Končí éra Ryb – éra násilí, éra mužské dominance – a přichází éra Vodnáře, éra lásky, ženské dominance. Systém funguje pouze tehdy, když je v rovnováze materiální a duchovní složka. Duchovno se dnes na Západě vytratilo. Nejen Trump, ale žádný z lídrů západního – materialistického – světa netuší, co se děje. Země se otepluje, dokazují to i vědci – nejen američtí – a prochází stejným procesem jako nemocný člověk: má horečku. A stejně jako u nemocného člověka – místo aby pochopili, proč a odkud nemoc přišla, bojují proti ní. Právě ten neustálý boj (o moc, o materiální zdroje, o lidskou mysl) je typický pro materialistický způsob života. Takže kdyby byl prezidentem USA Sokrates nebo Einstein, měla by má výzva reálný smysl.

Trumpovi příznivci – například Steve Bannon – se na prezidenta zlobí, že v případě Íránu sáhl k aktivnímu vojenskému zásahu. Na Trumpovu obranu lze říci, že jde o zásah limitovaný. Zatím. Neporušil tedy americký lídr své volební sliby o „neválčení"?

Kdybych chtěl být škarohlíd, řekl bych, že od roku 2001 žijeme na Západě neustálými „krizemi". Válka proti teroru, finanční krize po pádu Lehman Brothers, ukrajinská krize po Majdanu, migrační krize, covid, válka na Ukrajině... A teď možná blízkovýchodní krize a ještě k tomu „klimatická krize". Kdy přetneme ten řetěz „krizí"?

Platí, co řekl velký Tomáš Baťa – nejsou krize hospodářské, jsou jen krize morální. Já k tomu dodávám i politické. Západní politici, novináři, politologové dokážou uvažovat jen v kategoriích hmoty – tedy úspěchu, moci, ovládání jiných, bohatství, žádostivosti, pokud chcete, chamtivosti. Ale to jsou přece jen aspekty vycházející z lidské podstaty, na kterou zapomínáme. Můžete mít dokonalou raketu, atomovou bombu – ale podstatný je ten, kdo má prst na odpalovacím tlačítku. Má dvě možnosti – stiskne, nebo nestiskne. Jak to, že jeden člověk úplatek vezme, a druhý ne? Rozhoduje se podle hodnot, které vyznává. Baťa říká – chceš-li vybudovat pořádnou firmu, vybuduj nejprve pořádného člověka! A jsme doma. Západní svět nezažívá hospodářskou ani politickou krizi, ale hodnotovou. Podívejte se na konflikt na Ukrajině – až se rozum zastavuje, jak všichni ti političtí a novinářští mudrlanti nekriticky odsuzují Rusko za útok na Ukrajinu, ale zároveň se panicky bojí klást si otázku – PROČ to Rusové udělali? Pozoruhodné je, jak všichni tihle pokrytci zpívají JEDNÍM HLASEM. To už není názorová shoda, to je spartakiáda cvičených opic. V hlavních médiích je to dnes stejné jako za komunistů. Je jedno, co sledujete – všechno je „na jedno brdo“. Ani náznak kritického novinářského myšlení, čistá propaganda. Řetěz krizí přetrhneme jedině návratem k rovnováze, k vyrovnanosti hodnot materiálních a duchovních. Ale s těmi, kdo dnes řídí materiální svět, to možné nebude.

Již jsme spolu mluvili o tom, že se musíme vrátit ke kořenům ukrajinské krize a následné války. Jsou tyto kořeny nyní všem jasnější, když sám Donald Trump odmítá verzi o absolutně zlých Rusech a absolutně hodných Ukrajincích a Západu?

Západní lídři jsou k smíchu svým panickým strachem z otázky, proč Putin zaútočil. Bez odpovědi na tuto zásadní otázku mír nebude. Problém je, že „lídři“ typu Macrona, Starmera, Johnsona, Scholze, Merze, Kallasové, von der Leyenové, Pavla, Tuska a další prostě nemají intelektuálně ani morálně na to, aby západní svět vytáhli ze „sraček“, do kterých ho dostali. Opakuji – v materialistickém světě je to vždy o penězích. Aby se prodávaly zbraně, musíte vyvolat strach – tedy mít nepřítele. Nejdřív to byl terorismus – všichni tito Rutteovci a Leyenovci papouškovali mantru o terorismu. Ale to byl slabý nepřítel, bez jaderných zbraní – a tak ho nahradili Ruskem. A teď se opět radují z nové mantry. Rusko nemá zájem ani kapacitu zaútočit na Evropu – logisticky to není možné. Přibližuje se Rusko k NATO, nebo NATO k Rusku? Smál jsem se, když jeden americký generál v jedné větě kritizoval Rusko za slabost na Ukrajině a zároveň tvrdil, že tohle slabé Rusko ohrožuje Evropu. To jsou lidé bez názorů, bez zásad. Musí přijít nová generace politiků – myslitelů, kteří uznávají i duchovní hodnoty. To se už naštěstí děje. Trump patří mezi ty, kteří alespoň trochu projevují hodnotové uvažování. Přečtěte si jeho knihu, kterou napsal s Billem Zankerem – „Myslete na velké cíle“. Tam jeho myšlení pochopíte. Ano, dává naději – chci věřit, že bude mít možnost ji naplnit.

Mnozí občané už toho mají dost – odporovali covidovým pravidlům, byli proti zasílání zbraní na Ukrajinu, stavějí se proti Green Dealu. Elity jim, jak známo, nadávají „dezoláti", hlupáci apod. Jsou tito občané, stavějící se proti „módním trendům", nyní v situaci, kdy se jich mocní začali skutečně bát?

Státy západní Evropy, které nám byly dávány za vzor, nejsou nyní v dobrém stavu. Německo ekonomicky ztrácí, Francie se potýká s vlnou migrační kriminality, životní úroveň v západní Evropě celkově stagnuje. Máme dnes, v roce 2025, považovat naše západoevropské partnery za „starší bratry" jako po pádu vlády KSČ?

Státy západní Evropy byly vždy zvyklé žít z práce jiných. Kolonialismus bylo otevřené rabování, které jinou formou pokračuje dodnes. Je farizejské sledovat lídry těch zemí, které nejprve okradly Afričany a dnes vykřikují, že jim musíme pomáhat. Africké země nabírají sebevědomí, a tak se tito geneticky zakódovaní lupiči obracejí jinam. Kam? Německý císař Vilém II. to při vypuknutí první světové války řekl jasně – buď Germanství (v širším smyslu Anglosasové), nebo Slovanství. Každý, kdo si myslí, že nám přijdou Němci, Angličané nebo Francouzi pomoci, se mýlí (vzpomínáte na Mnichov?). Nemluvím o obyčejných lidech, ale o politicích. Celé tzv. východní křídlo NATO bylo vymyšleno proto, abychom v případě konfliktu s Ruskem byli bojištěm a kanónenfutrem. V ukrajinské válce už Anglosasové nyní zvítězili – zabíjejí se mezi sebou Slované. Germanství - nebo Slovanství v praxi. I proto je jediná smysluplná zahraniční politika malého státu jako je Slovensko, udržovat dobré styky se všemi. Musíme se definitivně zbavit komplexu, že nad námi je nějaký starší bratr. Bratři a sestry jsme si všichni rovni.

Čeští občané nevěří v budoucnost lepších generací. Nevěří, že v současné situaci se lze mít lépe. Vy jste autorem knihy o Tomáši Baťovi. Může jeho příklad tuto malomyslnost prolomit?

Prezident Zeman do českého vydání této knihy napsal, že bychom potřebovali více Baťů. Je to přesné. Baťa byl tvrdý, ale férový chlap, hodný následování. I proto mám ohromnou radost, že román Jsem Baťa, dokážu to! se šíří nejen v Česku a na Slovensku, ale proráží i do světa. Dává lidem naději a víru, že to jde. Baťa je fenomén, na kterého jsme všichni hrdí.

Jako autor jsem pochopil, že nemá smysl vést boj s protivníkem – tehdy jste rváč. Smysl má vést boj se svými slabostmi – tehdy jste bojovník. Baťa byl bojovník. Rváči se bojí výměny názorů, bojí se hledat pravdu, šlapou po hledačích pravdy, ale zapomínají, že ti hledači jsou semínka. Čím víc po nás šlapou, tím jsme silnější. Čím víc se společnost vzdaluje od pravdy, tím víc nenávidí ty, kdo ji hledají. Zapomínají však, že jeden jediný odvážný mezi tisícovkou zbabělců je většina. Hledači jsou obdivuhodní lidé, mají odvahu jít proti proudu. Jak mi kdysi řekl XIV. dalajláma – pravda není u ústí řeky, ale u jejího pramene.

Vždy v dějinách posouvali lidstvo vpřed ti, kdo měli odvahu plavat proti proudu – chcete-li proti mainstreamu. A tak je to i dnes, a tak to bude i v budoucnosti. Jsem optimista, věřím, že v člověku je víc dobrého než zlého. Jako spisovatel se snažím hledat pravdu, dobro, klid – chcete-li lásku. V té jediné je smysl.