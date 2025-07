Ode dneška v ČR: Změna pohlaví stačí úředně. Bez operace

Ministerstvo zdravotnictví vydalo novou metodiku v reakci na loňské rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil požadavek chirurgického zákroku a kastrace jako podmínku změny pohlaví, protože odporoval lidské důstojnosti a právu na tělesnou integritu.

Jak informoval server ČT24, Ústavní soud odstranil z občanského zákoníku větu, že „změna pohlaví člověka nastává chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů“.

A v zákonu o specifických zdravotních službách Ústavní soud zrušil ustanovení, podle kterého „změnou pohlaví transsexuálních pacientů se rozumí provedení zdravotních výkonů, jejichž účelem je změna pohlaví chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce“.

Podle nové metodiky Ministerstva zdravotnictví začíná postup úřední změny pohlaví návštěvou lékaře se specializací v sexuologii. Během návštěvy sexuologa sdělíte, jak se cítíte a co si přejete, a zároveň se dozvíte, co změna pohlaví znamená po zdravotní, psychické i společenské stránce. Následuje diagnostika, při které sexuolog zjišťuje, zda jde skutečně o transsexualismus. Po stanovení diagnózy transsexualismu je pak třeba podepsat informovaný souhlas a poučení, načež vám sexuolog vydá potvrzení, které stačí zanést na matriční úřad, kde bude zapsaná vaše změna pohlaví.

Využít této změny hodlá transsexuální žena Lenka Králová. Na sociální síti X se podělila o svou radost ze změn vycházejících z Ústavního soudu. Česká republika se tím podle jejího názoru konečně zařadila mezi civilizované země.

„Je to opravdu historický okamžik. Stát nemá právo omezovat lidem možnost mít vlastní děti, ani kdyby se tisíc kardinálů na hlavu stavělo,“ uvedla Králová.

Sama byla domluvená se svou sexuoložkou, že by potvrzení o diagnóze mohla dostat už dnes, a rovnou se tak mohla vydat na matriční úřad. Dokonce jí prý mělo být nabídnuto, aby tuto cestu podnikla v doprovodu televizního štábu. Nakonec se ale Králová rozhodla úřední změnu pohlaví o pár týdnů odložit kvůli obavám z čekacích lhůt na úřadě.

„V půlce července totiž odlétám na dovolenou se synem. Je tam lhůta na vyřízení a mohlo by se stát, že by se moje jméno mohlo propsat už do nějakých databází a neodpovídalo by jménu v pase a na letence. Po nějakou přechodnou dobu hrozí, že bych uvízla na letišti,“ vysvětlila Králová a dodala, že čas prožitý s jejím synem je pro ni nejcennější.

„Uvědomila jsem si, že prožití dovolené s ním bez stresu je pro mě v tuto chvíli na hodnotovém žebříčku výš než mít úřední změnu, na kterou čekám jako na smilování, vyřízenou co nejdříve,“ uvedla Králová.

V závěru svého příspěvku uvedla, že se na úřední změnu pohlaví velice těší, obzvláště pak proto, aby už nemusela lidem vysvětlovat rozdíl mezi jejím vzhledem a jménem na dokladech.

Dnes je velký den! Díky rozhodnutí Ústavního soudu je V Česku ode dneška možné změnit kolonku úředního pohlaví bez chirurgických invazivních zákroků.



Česká republika se tak konečně zařadila mezi civilizované země, které ve své legislativě nemají zahrnuté vykastrovávání jedné… pic.twitter.com/UTcMU3NGtq — Lenka Králová (@VTranzu) July 1, 2025

