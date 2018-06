Společnost EXCALIBUR ARMY představila nové logo a korporátní identitu na veletrhu Eurosatory

Tento týden se v Paříži koná veletrh Eurosatory – nejprestižnější přehlídka obranných technologií a vojenské techniky v Evropě. Účastní se jí i společnosti patřící do holdingu CZECHOSLOVAK GROUP včetně firmy EXCALIBUR ARMY, která přímo na veletrhu odstartovala novou etapu své existence.

Letošní ročník Eurosatory je pro společnost EXCALIBUR ARMY velmi výjimečný. Během slavnostního aktu odhalení v první den konání veletrhu totiž představila zcela nové logo a kompletní korporátní identitu za účasti významných hostů i zástupců médií a veřejnosti.

„Naše společnost se v průběhu času postupně přetvářela, a proměnila se tak z původního prodejce vojenské techniky na firmu, která se nyní zabývá vývojem, konstrukcí i výrobou vojenských vozidel a sofistikované techniky. Navíc spolupracujeme čím dál více se západními průmyslovými partnery. To vše znamená, že jsme vstoupili do nové fáze existence EXCALIBUR ARMY. Nové logo i identita firmy to mají jasně symbolizovat a dávat najevo,“ řekl během pařížského slavnostního aktu výkonný ředitel firmy Tomáš Mohapl.