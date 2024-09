Správa železnic: Po povodních se znovu otevřelo ostravské nádraží ve Svinově, jezdí se i po koridoru

Na hlavní trati od Polanky nad Odrou do Svinova se už jezdí po obou kolejích, funguje i zabezpečovací zařízení a elektrické napájení vlaků. Na samotném svinovském nádraží jsou cestujícím k dispozici všechna nástupiště, přístup k nim se navíc podařilo zajistit podchody, které byly ještě před několika dny zcela zaplaveny vodou. Mimo provoz prozatím ve Svinově zůstávají eskalátory a výtahy. Imobilní cestující mohou při příchodu na nástupiště využít kolejový přechod za asistence pracovníka Správy železnic.

Znovuobnovení provozu na navazujícím úseku ze Svinova přes ostravské hlavní nádraží do Bohumína a dále do Dětmarovic předpokládáme ještě do konce měsíce. Následně by měl být znovu sjízdný i úsek z Bohumína ke státní hranici s Polskem.

Anketa Kdo je budoucností ODS? Petr Fiala 2% Martin Kuba 16% Je to úplně jedno 82% hlasovalo: 2985 lidí

Už od pátku znovu jezdí vlaky po hlavním koridoru z Hranic na Moravě přes Ostravu na Slovensko. Spolu s tímto úsekem se podařilo zprovoznit i odbočnou trať ze Studénky přes Sedlnice do Mošnova, která obsluhuje ostravské letiště, a také větev ze Sedlnic do Příbora. Vlaky se vrátily i na trať Opava východ – Hradec nad Moravicí.

V průběhu víkendu se podařilo obnovit provozuschopnost na tratích z Kravař do Hlučína a do Chuchelné. Navazující napojení na Opavu je ale zatím mimo provoz. Vlaky neprojedou ani mezi Ostravou a Opavou. Povodně tuto trať poškodily velmi výrazně, oprava si vyžádá týdny nebo i měsíce.

Naopak ještě v průběhu tohoto týdne očekáváme, že by mohla být znovu průjezdná celá trať z Ostravy přes Frýdek-Místek do Frenštátu pod Radhoštěm a také z Českého Těšína do Hnojníku.

Po povodních byl v jednu chvíli zastaven provoz na zhruba osmdesáti úsecích tratí, v tuto chvílí zbývá zprovoznit asi tři desítky úseků. Nejkomplikovanější situace zůstává v severní části Olomouckého kraje. U tratí na Jesenicku je poškození fatální, na některých místech navíc stále neopadla voda.