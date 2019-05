Stomilionová zlatá mince vystavena v ČNB

Široká veřejnost ji bude moci zhlédnout 8. června 2019 mezi 19. hodinou a 1. hodinou ranní, a to v rámci Muzejní noci, jíž se Česká národní banka letos opět účastní. Další příležitostí pak bude Den otevřených dveří ČNB, který se uskuteční po třech letech, a to 21. září 2019.

Mince z ryzího zlata s průměrem 53,5 cm a o váze 130 kg byla od února do poloviny května k vidění na výstavě 100 let česko-slovenské koruny v Císařské konírně Pražského hradu. Po ukončení výstavy byla přesunuta do ČNB.

Autorem návrhu druhé největší zlaté mince na světě mince a současně největší mince v Evropě je akademický sochař Vladimír Oppl. Reliéf na lícní straně připomíná zrod československé měny kolkem z roku 1919, zatímco současnost je zpodobněna logem ČNB. Dominantou rubové strany návrhu je monumentální český lev a motiv nejznámější československé mince 1 Kč z roku 1922. Výrobu zlaté mince pro ČNB zajistila Česká mincovna se svými subdodavateli. Její výrobu mapuje umělecký dokument režiséra Tomáše Vrány.

Expozice ČNB Lidé a peníze v Praze je umístěna v budově ústředí České národní banky, Na Příkopě 28, v bývalém trezoru. Výstava nabízí unikátní pohled na historii peněz. Vstup na prohlídku je zdarma, zájemci se musí registrovat prostřednictvím rezervačního systému České národní banky.

autor: Tisková zpráva