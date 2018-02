Svaz měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR: Na silnicích I. třídy se mýto platit nemá

Svaz měst a obcí ČR i Asociace krajů ČR trvají na tom, aby se na silnice 1. třídy mýto nerozšiřovalo. A pokud ano, měly by za to kraje, města a obce dostat kompenzace. Nejen to zaznělo na dnešním jednání obou organizací a jejich partnerů (Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora, Českomoravská konfederace odborových svazů) s premiérem Andrejem Babišem a ministrem dopravy Danem Ťokem.

Klíčovým termínem, co se týče mýta, je přitom letošní 8. březen. To by mělo dojít k otevření nabídek ze stávajícího tendru na mýtný systém. Pak by měla následovat jednání k dalšímu postupu.

„Většina krajů se zpoplatněním silnic I. třídy nesouhlasí. Máme důvodné obavy, že se nákladní doprava přesune na silnice II. a III. třídy, které jsou ve špatném stavu. Pro kraje by to představovalo zvýšení výdajů na jejich opravy a rekonstrukce, snížení bezpečnosti dopravy, větší hluk a prašnost ve městech a obcích,“ vysvětluje předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

„Pokud se stávající soutěž dokončí, je naprosto nezbytné, aby stát vyhodnotil dopady na samosprávy. Ministr dopravy Dan Ťok na dnešním jednání přitom nevyloučil, že pokud by se mýtný systém na silnicích 1. třídy zavedl, mohlo by dojít ke kompenzacím krajům, městům a obcím,“ dodává výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR a starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal.

Eufemisticky řečeno nepříliš šťastný tendr na mýtný systém formulovala vláda Bohuslava Sobotky. Nezohlednila přitom připomínky krajů, měst a obcí. Danou věc v minulosti přitom odmítla jak Asociace krajů ČR, tak Svaz měst a obcí ČR – více zde.

Psali jsme: Hospodářská komora: Politici musí zabránit rozšíření mýta o dalších 910 km Drahé miliardové namlouvání! Poslouží český mýtný tendr k sestavení vlády ANO a ČSSD? Zelení: Co je na současném systému mýtného špatně a jak by se měl změnit? Ministr Ťok: Jsem vyzýván, abych udělal krajně nezodpovědný krok

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva