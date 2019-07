TVEL dodal do Číny palivo pro rychlý reaktor CEFR

Palivová společnost Rosatomu TVEL dodala do Číny jaderné palivo pro čínský experimentální rychlý reaktor CEFR (China Experimental Fast Reactor). Palivové kazety byly vyrobeny v podniku Mašinostrojitělnyj zavod (MSZ, součást TVELu) ve městě Elektrostal, který je v současnosti jediným výrobcem uranového paliva pro rychlé energetické reaktory.

Dodávka proběhla podle smlouvy s čínskou společností China Nuclear Energy Industry Corporation (CNEIC) a čínským institutem China Institute of Atomic Energy (CIAE), v jehož prostorách je provozován reaktor CEFR. I přes to, že se tento reaktor využívá pro výzkumné účely, je provozován i jako jaderná elektrárna o výkonu 20 MWe a dodává elektřinu do sítě. Mezinárodní agentura pro atomovou energii jej klasifikuje jako jediný rychlý energetický reaktor na světě mimo území Ruska.

Ruské jaderné palivo je do čínského rychlého reaktoru dodáváno v rámci komplexního programu vzájemné spolupráce v oblasti rozvoje technologií rychlých reaktorů. Následníkem projektu CEFR, který byl vyprojektován za přímé účasti ruských odborníků, se stal demonstrační čínský rychlý reaktor CFR-600, který se v současnosti staví na jihovýchodě země v provincii Fu-ťien (angl. Fujian).

Kontrakt na dodávku jaderného paliva pro CFR-600 byl podepsán mezi společnostmi CNLY (součást čínské korporace China National Nuclear Corporation (CNNC) a vstoupil v platnost začátkem letošního roku. Výrobcem paliva pro tento reaktor bude opět MSZ, kde bude pro tento účel zřízena nová výrobní linka. Podnik MSZ také vyrábí palivo pro obě české jaderné elektrárny a i palivo pro české výzkumné reaktory je dodáváno z dalších podniků společnosti TVEL.

„Spolupráce s čínskými partnery je pro TVEL významná strategicky i svým objemem. Dodáváme palivo pro bloky elektrárny Tchien-wan (angl. Tianwan) s reaktory VVER-1000, lokalizovali jsme licenční výrobu paliva pro VVER-1000 v čínské továrně v I-pinu (angl. Yibin), kam exportujeme ruské komponenty jaderného paliva. Souběžně s tím připravujeme smlouvy na dodávky paliva pro nové čínské bloky s reaktory VVER-1200, které bude stavět Rosatom. Spolupráce v oblasti rychlých reaktorů má potom především strategický význam, zejména z pohledu palivového cyklu, protože jejím cílem je vytvoření dvousložkové jaderné energetiky budoucnosti,“ řekl starší viceprezident pro komerční činnost a mezinárodní obchod společnosti TVEL Oleg Grigorjev.

Palivová společnost Rosatomu TVEL spojuje podniky pro fabrikaci jaderného paliva, pro konverzi a obohacování uranu a pro výrobu obohacovacích centrifug a také výzkumné a konstrukční instituty. Je jediným dodavatelem paliva pro ruské jaderné elektrárny a celkově zabezpečuje jaderné palivo pro 76 energetických bloků v 15 zemích světa. Dále vyrábí palivo pro výzkumné reaktory v 8 zemích světa a pro ruské jaderné ledoborce. Každý šestý energetický reaktor na světě pracuje díky palivu vyrobenému TVELem.

autor: Tisková zpráva