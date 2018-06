Tým silniční bezpečnosti: Osmý ročník projektu „Učme se přežít“ odstartoval

V téměř polovině případů padá vina za způsobenou smrtelnou nehodu na jiného účastníka silničního provozu. To však život posádce motocyklu nevrátí. „Řada těch, kteří naším kurzem prošli, nám zpětně potvrzuje, že nabyté znalosti a dovednosti jim umožnily vyřešit nejednu kritickou situaci v silničním provozu a včas zareagovat například na automobilistu, který je přehlédl či jinak vážně ohrozil,“ uvádí Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje.

Pro koho jsou kurzy určeny a kdy se letos konají

V letošním roce si budou moci začínající a méně zkušení motocyklisté zdokonalit své praktické dovednosti v sérii kurzů pořádaných Libereckým krajem na autodromu v Sosnové. K dispozici jsou celkem čtyři termíny, tři pro běžné motocyklisty a jeden pro učitele autoškol. Nicméně kurzy v rámci projektu Učme se přežít probíhají již od roku 2010. „Liberecký kraj trvale věnuje bezpečnosti na silnicích zvýšenou pozornost. A stranou nejsou ani motocyklisté. Jsem proto velmi rád, že právě v našem regionu probíhá již osmý ročník preventivního programu zaměřeného na bezpečnost jezdců v jedné stopě,“ říká Marek Pieter, náměstek hejtmana pro rezort dopravy, investic a veřejných zakázek. Areál autodromu se nachází v těsné blízkosti České Lípy. V daném okrese se nachází i nechvalně známá lokalita, která motorkáře přitahuje. S tím bohužel souvisí i zvýšený výskyt jejich nehod. „Naše město podporuje všechny smysluplné aktivity, jež mohou snížit počty zraněných i usmrcených následkem dopravních nehod. Jsem proto velmi ráda, že právě u nás probíhají zdokonalovací kurzy pro motocyklisty, které napomohou seznámit je s riziky spojenými s jízdou v jedné stopě,“ dodává Romana Žatecká, starostka České Lípy.

Zkušenost z uplynulých sedmi ročníků projektu prokazuje, že většina účastníků kurzů je ve věku od 30 do 40 let. Mívají najeto dost kilometrů za volantem osobního automobilu a po čase se rozhodli jezdit i na motocyklu. Jízda v jedné stopě pro ně bývá volnočasovou aktivitou. „Ve většině případů si uvědomují, že mají mezery v technice ovládání motocyklu, chtějí se zdokonalit a současně i dozvědět něco o pokročilejších technikách řízení. Kurzů se účastní dobrovolně, jsou motivovaní se něco naučit,“ uvádí Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Příležitost dostanou i učitelé autoškol

Na konci června si třicet z nich bude moci teoreticky zopakovat zásady bezpečné jízdy v jedné stopě a pod dohledem zkušených instruktorů zdokonalit své praktické dovednosti. To by mělo současně napomoci zvýšit úroveň přípravy budoucích motocyklistů v desítkách autoškol v rámci celé ČR. Na učitele také čeká řada zajímavých informací, jak se budoucí motorkáři připravují a zkoušejí v jednotlivých státech EU28. I to může být pro řadu z nich inspirací, jak zvýšit efektivitu přípravy svých jednostopých svěřenců.

Co se účastníci kurzů naučí

Kurzy se skládají ze dvou částí. V teoretické se motocyklisté podrobně seznámí se správnou technikou jízdy, zásadami správného chování při dopravní nehodě a efektivním poskytováním první pomoci a nechybí ani stručné připomenutí si toho podstatného z pravidel silničního provozu. Řeč je i o dopravní psychologii a sebepoznání. V navazující praktické části se procvičuje řada důležitých jezdeckých technik, jako např. brzdění v různých rychlostech a v náklonu, vedení pohledu, jízda v nestabilním režimu, plynulé přenášení těžiště, průjezd zatáčkou, výhybný manévr atd. Instruktoři účastníky kurzů seznamují s celou řadou užitečných fines potřebných k ovládání jejich konkrétního stroje, ať se jedná o skútr, silniční enduro, chopper či supersport. Řada těch, kteří kurzem prošli, potvrzuje, že nabyté znalosti a dovednosti jim umožnily vyřešit kritickou situaci v silničním provozu a včas zareagovat například na automobilistu, který je přehlédl či jinak vážně ohrozil. Defenzivní styl jízdy a správné reakce na pochybení druhého tak zabránily nejedné nehodě, v jejímž důsledku by mohlo dojít k vážnému zranění. „Účastníkům kurzů je proto neustále zdůrazňována klíčová zásada, že při řízení motocyklu v provozu může mít i malá chyba – byť nezaviněná - tragické následky,“ říká Roman Budský.

Podrobnější informace o projektu vč. spotů z minulých ročníků, ale i zajímavá videa ohledně nehodových lokalit pro motocyklisty se nacházejí na stránkách ZDE.

