Tým silniční bezpečnosti: Projekt Na kole jen s přilbou rozjíždí jedenáctou sezónu

Vzhledem k tomu, že cyklisté patří mezi skupinu nejzranitelnějších účastníků na silnicích, měli by si uvědomovat možné následky nebo nebezpečí, která na ně v provozu číhají. V roce 2020 se stalo 4 204 nehod s účastí cyklistů, při kterých zemřelo 40 z nich. Na svoji jedenáctou sezónu se proto chystá celorepublikový projekt Na kole jen s přilbou, za kterým stojí Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s Horskou službou ČR, Policií ČR a dalšími partnery. Společně upozorňují nejen na nezbytnost přilby při jízdě na kole, ale i na povinnou výbavu nebo rizika zranění. Nejen na cyklisty budou rovněž působit tradiční cyklohlídky, narazit na ně bude možné ve městech i horských oblastech. Právě prázdninové měsíce bývají v tomto ohledu nejrizikovější.

V roce 2020 v celé zemi vyhasly životy 40 cyklistů, o 4 více než v roce předchozím. Těžce zraněno bylo 276 dalších, což znamenalo meziročně o 33 vážných úrazů cyklistů méně. Nejvíce usmrcených bylo ve věkové kategorii 65 až 74 let.

Podle statistik za posledních deset let zemřelo v Česku 494 cyklistů, více než polovina z nich přišla o život vlastní vinou. Policie za tu dobu eviduje celkem 41 987 cyklistů, kteří se stali účastníkem dopravní nehody. Téměř dvě třetiny neměly ochrannou přilbu. „Lidé na sebe začínají být přesto opatrnější. Dbají na svou bezpečnost tím, že si nasadí cyklistickou přilbu. Zatímco v roce 2011 ji při kolizi na hlavě nemělo 73 %, v roce 2020 to bylo 58 %,“ říká Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti. „Při pádu cyklisty je nejohroženější částí těla hlava. To základní, co můžeme pro své zdraví udělat, je právě ochranná přilba. Ačkoliv je povinná do 18 let, data ukazují, že by bez ní neměly vyjíždět ani starší ročníky. V posledních deseti letech si nejvíce obětí mezi cyklisty vyžádala věková skupina mezi 55 až 64 lety, celkem 116, z toho většina mužů. Starší generace cyklistů často nepoužívá ochranné pomůcky, protože na ně není zvyklá. Je to špatně, vyrazit na kolo bez helmy není dobrý nápad,“ varuje Polák.

Zasahuje i horská služba

S nehodami cyklistů a koloběžkářů se potýká i Horská služba ČR, které každoročně počty zásahů v letní sezóně narůstají a nevyhýbají se žádné oblasti. „Vloni jsme zasahovali u 950 nehod cyklistů, což je nárůst oproti předchozímu roku o 169 případů. Naši pomoc potřebovali i jezdci na koloběžkách, takových nehod evidujeme 212, což je meziročně o 23 víc,“ říká René Mašín, náčelník Horské služby ČR. Podle něj by při výjezdu do hor měla být pro každého cyklistu samozřejmostí ochranná přilba. „Jízda v horách je náročnější, cyklista by měl vždy zvolit trasu s ohledem na své schopnosti,“ upozorňuje dále Mašín.

Preventivní akce jsou žádoucí

Cyklisté končí při nehodách s těmi nejvážnějšími zraněními. Pokud neznají pravidla, nemají dostatečně vybavené jízdní kolo, nejsou vidět nebo dokonce usednou za řídítka po požití alkoholu, ohrožují i ostatní účastníky silničního provozu,“ zdůrazňuje Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje odpovědný za resort dopravy. Podle něj právě alkohol cyklisté velmi často berou na lehkou váhu. „Patnáct procent všech nehod způsobených pod vlivem alkoholu mají na svědomí cyklisté,“ dodává Sviták.

„V loňském roce jsme v Libereckém kraji řešili celkem 165 dopravních nehod s účastí cyklistů (o 42 více než v roce 2019). Pozitivní je, že při nich nikdo nepřišel o život, přesto 9 lidí bylo zraněno těžce a 143 utrpělo lehká zranění. Skoro u třetiny nehod, které loni cyklisté způsobili, hrál roli alkohol. V Česku stále platí nulová tolerance alkoholu. Vliv alkoholu u cyklistů je podobný jako u řidičů aut. Snižuje vnímání, zpomaluje reakce, zhoršuje schopnost řídit,“ uzavírá Vladimíra Šrýtrová, koordinátorka prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.

