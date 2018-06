Tým silniční bezpečnosti: Termíny letních školních prázdnin v Evropě

Termíny letních školních prázdnin nejsou v rámci Evropské unie jednotné. Čeští školáci a středoškoláci se budou moci oddávat zaslouženému letnímu odpočinku od 1. července do pátku 31. srpna. Podobně to bude v Belgii, Irsku a Polsku.

Termíny letních školních prázdnin nejsou v rámci Evropské unie jednotné. Čeští školáci a středoškoláci se budou moci oddávat zaslouženému letnímu odpočinku od 1. července do pátku 31. srpna. Podobně to bude v Belgii, Irsku a Polsku. Nejdříve – už od posledního květnového dne - se mohou začít radovat z letního volna děti základních škol v Bulharsku. To školáci a studenti středních škol v Bavorsku si počkají až do 30. července, prázdniny jim však skončí až 10. září. Volno o délce tři a půl měsíce čeká na žáky škol v Bulharsku, tři měsíce si od školních lavic odpočinou žáci a studenti škol v Itálii, na Maltě a v Rumunsku.

S letními školními prázdninami se pojí i hlavní sezona dovolených. Miliony motoristů budou nejen křižovat naším kontinentem ze země do země, ale i poznávat krásy a zajímavosti jejich vlastních zemí. Mnoho lidí také využije dnů volna a příznivého počasí k návštěvě svých blízkých. Často též vyrazí na své chaty či chalupy. Zkrátka vypukne každoroční stěhování národů. A kočovat budou i Češi. Na silnicích a dálnicích celé Evropy bude rušno po celé letní období, nicméně se zvýšeným provozem, a tedy i nemalými dopravními komplikacemi, bude třeba počítat v období začátku a konce školních prázdnin. Motoristé si znovu připomenou nekonečné kolony pomalu se vlekoucích vozidel, které nejednou na dlouhé desítky minut a v případě vážnějších nehod na celé hodiny zcela znehybní. „Určitě se vyplatí vyhnout se cestování v době, kdy v dané zemi začínají či končí školní prázdniny. Termín, kdy vyrazíme na dovolenkový pobyt, či se z něho naopak budeme vracet, se určitě vyplatí pečlivě naplánovat. A také je dobré předem zjistit, kde může začít doprava váznout, a raději si v předstihu připravit záložní objízdnou trasu pro případ vážnějších komplikací,“ říká Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. V některých německých spolkových zemích začínají prázdniny až na konci července. I tehdy nás mohou překvapit nekonečné proudy stojících vozidel nejen v Německu.

Termíny letních školních prázdnin 2018 ve státech EU28 a Norsku a Švýcarsku

Země Termíny letních školních prázdnin 2017 Země Termíny letních školních prázdnin 2017 Belgie 1.7.-31.8. Malta 14.7.-16.9. Bulharsko 31.5.-15.9.* Německo viz pozn.* Česká republika 1.7.-31.8. Nizozemsko viz pozn.* Dánsko 30.6.-12.8. Polsko 30.6.-31.8. Estonsko 13.6.-31.8. Portugalsko 23.6.-16.9. Finsko 3.6.-8.8. Rakousko 30.6.-9.9.* Francie 7.7.-31.8. Rumunsko 16.6.-9.9. Chorvatsko 18.6.-2.9. Řecko 21.6.-7.9. Irsko 29.6.-31.8.* Slovensko 2.7.-31.8. Itálie 8.6.-16.9.* Slovinsko 26.6.-31.8. Kypr 16.6.-11.9. Španělsko 22.6.-9.9.* Litva 14.6.-31.8. Švédsko 11.6.-19.8. Lotyšsko 1.6.-31.8. Velká Británie viz pozn.* Lucembursko 14.7.-16.9. Norsko 18.6.-19.8. Maďarsko 18.6.-31.8. Švýcarsko 30.6.-26.8.

Upřesnění termínů letních školních prázdnin 2018 ve vybraných evropských státech

Velká Británie Termíny Německo Termíny Anglie 16.7.-5.9. Bádensko-Württembersko 26.7.-8.9. Severní Irsko 2.7.-31.8. Bavorsko 30.7.-10.9. Skotsko 27.6.-20.8. Berlín 5.7.-17.8. Wales 23.7.-2.9. Braniborsko 5.7.-18.8. Brémy 28.6.-8.8. Nizozemsko Termíny Hamburk 5.7.-15.8. Střední region 7.7.-19.8. Hesensko 25.6.-3.8. Jižní region 15.7.-27.8. Meklenbursko - Přední Pomořansko 9.7.-18.8. Severní region 21.7.-2.9. Dolní Sasko 28.6.-8.8. Severní Porýní - Vestfálsko 16.7.-28.8. Bulharsko Termíny Porýní-Falc 25.6.-3.8. Základní škola 1.-4. ročník 31.5.-15.9. Sasko 2.7.-10.8. Ostatní ročníky ZŠ a střední školy 30.6.-15.9. Sasko-Anhaltsko 28.6.-8.8. Šlesvicko-Holštýnsko 9.7.-18.8. Rakousko Termíny Durynsko 2.7.-11.8. Burgenland, Dolní Rakousko, Vídeň 30.6.-2.9. Sársko 25.6.-3.8. Tyrolsko, Vorarlbersko, Korutany, Salcbursko, Horní Rakousko, Štýrsko 7.7.-9.9. Itálie, Španělsko, Švýcarsko - mohou být lehké regionální rozdíly. Irsko-prázdniny na středních školách začínají v průběhu prvního červencového týdne.

Zpracoval Tým silniční bezpečnosti na základě údajů Evropské komise a Feiertagskalender.ch

Tým silniční bezpečnosti je značka, pod kterou vykonává své aktivity nezisková organizace Bezpečně na silnicích o.p.s. založená v roce 2010. Jejím hlavním posláním je prostřednictvím vhodných preventivních programů a aktivit přispívat ke snižování výskytu závažné dopravní nehodovosti. Více informací naleznete na webu http://www.tymbezpecnosti.cz

