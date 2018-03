ÚOHS: Evropská komise vypočítala délku řízení chybně

Samotný text Komise obsahuje principiálně dva číselné údaje, které se týkají rozhodování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve druhém stupni řízení. Jde o tvrzení, že Úřad v této fázi rozhoduje opožděně v 92 procentech případů, dále pak o tvrzení, že doba vydání druhostupňového rozhodnutí byla v roce 2017 průměrně 232 dnů. Uvedená čísla jsou však chybná a neodpovídají reálnému stavu.

Ve skutečnosti předseda Úřadu rozhodoval ve druhé instanci o rozkladech podaných v roce 2017 průměrně v pouhých 52 dnech od předání spisové dokumentace a lhůty byly dodržovány.

Úřad proto proti údajům obsaženým ve zprávě protestoval u Evropské komise, neboť poškozují jak práci ÚOHS, tak dobré jméno České republiky. Během komunikace se zástupci Komise se ukázalo, že Komise poněkud mechanicky a bez zohlednění specifik národního zákonodárství, kterými se práce ÚHOS nutně musí řídit, započítala do svých výsledků všechna druhostupňová rozhodnutí vydaná v roce 2017. Nebyly tak například vyřazeny mimo jiné případy projednávané i po několik let u správních soudů, přičemž tato doba projednávání byla zahrnuta do doby vydávání druhoinstančního rozhodnutí. Při posuzování překročení lhůty pak nebylo ani zohledněno, že ke lhůtě 60 dní je u druhostupňového řízení nutno přičíst ještě dalších 30 dní, během nichž se ověřuje, zda rozklad splňuje všechny náležitosti a předává se spis mezi instancemi.

Zmíněné nepřesné a zcela zásadním způsobem zkreslené údaje se pak v nutně stejně nepřesných souvislostech objevily i v médiích a staly se podkladem pro výroky, které kritizovaly práci ÚHOS. Vedení ÚHOS proto považuje za nutné ohradit se nejen v odborné rovině, ale i ve veřejném prostoru proti datům uváděným Evropskou komisí a proti výrokům, které byly na základě tohoto politováníhodného omylu publikovány.

Psali jsme: ÚOHS: Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2017 ÚOHS potrestal kartel dodavatelů oken 20 miliony korun ÚOHS zakázal pražskému dopravnímu podniku, aby uzavřel smlouvu v tendru na dodávku 300 autobusů ÚOHS: Evropská komise schválila dvě opatření ve prospěch České pošty

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva