ÚZSVM: Odsouzený přispěl do státního rozpočtu rovným milionem korun

Jednalo se o propadlou peněžitou záruku, kterou odsouzený složil u soudu proto, aby byl propuštěn z vazby na svobodu s tím, že nesmí vycestovat do zahraničí. Přesto odsouzený do zahraničí vycestoval a nenastoupil do výkonu trestu a stal se tak pro orgány činné v trestním řízení nedosažitelným.

Nakonec byl odsouzený do výkonu trestu dodán pomocí příkazu k dodání do výkonu trestu a Evropského zatýkacího rozkazu. Současně složená peněžitá záruka ve výši 1 000 000 Kč připadla státu a obohatila tak státní rozpočet.

autor: Tisková zpráva