ÚZSVM: Pes Frodo má nový domov, Tobi jej stále hledá

Jedenáctiletý bígl jménem Frodo se konečně dočká hezkého života. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Prachaticích převzal pejska na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy, který rozhodl o propadnutí dvou psů, udělení pokuty dosavadní chovatelce a o zákazu chovu zvířat – psů na dobu 5 let.

K tomuto rozhodnutí správní orgán dospěl po provedení kontroly krajské veterinární správy, která na místě zjistila, že jsou psi dlouhodobě chováni v nevhodných podmínkách, jsou týráni omezováním výživou i napájením.



ÚZSVM předal na konci ledna letošního roku oba psy do péče psího útulku do doby, než jim bude nalezen nový domov. Netrvalo dlouho a o bígla Froda projevil zájem mladý třiadvacetiletý muž. Pejsek Frodo byl při odebrání původní majitelce nejen ve velmi zuboženém stavu, byl hubený, silně napadený ektoparazity, se záněty očních spojivek, ale díky neošetřeném stavu po úrazu měl velmi špatnou pohyblivost, jednu nohu pouze táhl za sebou. Po převzetí do odborné péče mu byl pořízen vozík, který však po necelých dvou měsících už nemusí používat. Z nově pořízených fotografií je zřejmé, že se Frodovi konečně daří dobře.



Věřme, že i druhý pejsek, desetiletý zlatý retriever Tobi bude mít brzy podobné štěstí jako jeho druh Více informací naleznete zde.

autor: Tisková zpráva