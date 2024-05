Zeman (PRO): Hnutí Ano Vás přeci podporuje, vážená vládo!

reklama

Již delší dobu se my, kteří chceme mír na Ukrajině, potýkáme s nálepkou proruských švábů či podporovatelů Putina. Minimálně jsme označování jako ti, co stojí na ruských pozicích. Opak je pravdou. Naše heslo, heslo strany PRO, je jasné – už ani jeden náboj pro Ukrajinu, ale nejsme v tom sami. Pro mír jsou i další země a také Vatikán. A je snad papež proruský agent? Ne, jen vidí stejně jako my marnost další rusko-ukrajinské války, která každý den stojí stovky životů na obou stranách konfliktu. Vůbec se nechci pouštět do analýzy vývoje ukrajinsko-ruských vztahů v posledních desetiletích nebo století.

Nechci být soudcem, jen se jako otec, dědeček a lékař snažím vcítit do pocitů těch, kterým jejich děti, vnuky či manžely odvádějí do války. Kdo na naší straně (a patrně i na ruské) hovoří o míru, je zbabělec a nechápe hlavní výzvu dnešní doby. To paradoxní tvrzení, že Ukrajina bojuje za nás, mi připadá jako silně nadsazené. Daleko lepší by bylo, kdybychom mohli říkat, že Česko je pro mír na Ukrajině, a tím pro mír u nás a v celé Evropě.

Ne, Česko se cítí, a ještě se tím chlubí, být lídrem v podpoře Ukrajiny (fakticky jejího prezidenta) v této válce. A přitom jedině jednáním na širším půdorysu, než je Ukrajina versus Ruská federace, lze dospět k nějakému konci této války. Ne zbraně, ale mír! To by mělo být heslem této doby a skutečné zahraniční politiky ČR.

Tím více mě pobavily plakáty, na nichž jsou vyobrazeni představitelé hnutí ANO jako podporovatelé Ruska. Rozumím tomu, že se blíží volby do Evropského parlamentu, ale podobná tvrzení jistě nikoho nepřesvědčí, ani podporovatele pětikoalice ani voliče Hnutí ANO. Jedni si dávno myslí o panu předsedovi Babišovi, že je proruský, jiní, jeho podporovatelé, jej milují. Ale ve skutečnosti v zásadních hlasováních, vážená vládo, Vás Ano přeci podporuje.

Uveďme například hlasování na poslední mimořádné schůzi, kdy po plamenných projevech bylo přijato usnesení i hlasy poslanců za ANO, že Poslanecká sněmovna je pro zachování celistvosti Ukrajiny včetně Krymu a Donbasu. Ale hlasoval by takto přívrženec Putina? Patrně ne! Nejsem přívrženec ANO ani je neohajuji, jen mi tato lživá označení stále více vadí. A to přitom paní Danuše stále říká: „Nechceme nikoho nálepkovat!“

