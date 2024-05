Česká televize odvysílá v přímém přenosu všech 64 utkání z mistrovství světa

reklama

„Těší nás, že můžeme ve vysílání opět nabídnout bohatý hokejový program, a to nejen ze samotných zápasů. Diváci u televizních obrazovek dostanou detailní servis, samozřejmostí budou také rozhovory a analýzy. Za vyzkoušení stojí i nová HbbTV aplikace vytvořená speciálně k hokejovému šampionátu,“ říká výkonný ředitel ČT sport Jiří Ponikelský.

Nově nabídnou své postřehy i bývalé výrazné osobnosti národního týmu. „Rozšiřujeme tým expertů. Dojde k oživení jeho počtu a způsobu, jak budeme glosovat zápasy. Už během sezony jsme vyzkoušeli Petra Koukala a Rostislava Olesze. V poslední době také Jakuba Voráčka a nově přivítáme Pavla Francouze jako speciálního experta ve studiu. Během mistrovství světa budeme mít ještě experta v Ostravě na slovenský tým, a to Borise Valábika,“ přibližuje šéfkomentátor ČT sport Robert Záruba.

Česká televize využije toho, že je světový šampionát v Česku, což se promítne i do programu. „Máme studio v obou arénách, v Praze i Ostravě. Naši reportéři budou i na dalších místech kolem haly a ve fanzóně. Nabídneme i rubriku s názvem Pro hokej, jaký je zaměřenou na pohled do zákulisí turnaje,“ dodává Robert Záruba.

Anketa Prospěla by české demokracii korespondenční volba občanů ze zahraničí? Prospěla 2% Neprospěla 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 15021 lidí

Umístění studia v pražské aréně je prakticky stejné jako v roce 2015. U ostravského studia došlo k zavěšení gondoly na stěnu haly, protože umístění z roku 2015 nebylo možné s ohledem na úpravy Ostravar arény použít. Pořadatelům se díky tomu podařilo ušetřit zhruba 500 míst pro fanoušky.

Zajímavostí je, že pražské i ostravské studio obslouží jediná režie, navíc sídlící na Kavčích horách, tedy nikoli přímo v místě konání akce. „Takzvanou remote production jsme využívali i při mistrovství světa v roce 2015 a intenzivně ji používáme od covidu, tedy asi tři roky. Hlavní režie v takovém případě není v přenosovém voze na místě, ale je u nás v SK 7,“ říká režisér hokejových přenosů Jan Celner.

Pro reportéry a komentátory představuje světový šampionát práci od rána do noci. „Začínám ráno, ranním rozbruslením národního týmu – v den, kdy je zápas. Případně tréninkem – v den, kdy Češi zápas nehrají. Musím sledovat složení formací, vymyslet nějaké téma, natočit na toto téma pár rozhovorů. Poté namluvit a postříhat příspěvek do poledních zpráv. Po poledni postříhat témata do přenosů, přeložit, poslat podklady do Prahy. Poté musím vymyslet, namluvit a postříhat příspěvek do Branek, bodů, vteřin. A pak už je většinou čas na to, se v rychlosti nalíčit, učesat a jít dělat živé rozhovory do přímých přenosů. Konec je většinou o půlnoci,“ popisuje reportérka Darina Vymětalíková.

Úplně nová úloha letos čeká Janu Niklovou, která bude mít na starost ostravské studio. „Studio v Praze budou uvádět Robert Záruba a Jiří Hölzel. V Ostravě budu já a k tomu baterie expertů. Je to o dost intenzivnější než má běžná práce,“ říká Jana Niklová.

S Ostravou má domácí mistrovství světa spojené i Ondřej Zamazal. „V metropoli Moravskoslezského kraje budu turnaj trávit už potřetí v řadě. A pokaždé v trochu odlišné roli, kopírující můj osobní vývoj v redakci sportu ČT. Svou třetí ostravskou hokejovou misi vyhlížím s dostatečnou znalostí haly i města a s jasně určeným plánem, který zahrnuje osmnáct utkání – zejména Slováků, ale zvědav jsem i na nováčky z Polska či Lotyšska, jejichž příznivci to vždy dokážou roztočit,“ těší se Ondřej Zamazal.

Všechny zápasy začínajícího MS mohou diváci sledovat na webu ctsport.cz, v mobilní aplikaci ČT sport, v programu ČT sport Plus a speciální HbbTV aplikaci k mistrovství světa. Na všech platformách budou zároveň dostupné i záznamy a sestřihy jednotlivých utkání. K vidění je tam ale také například dokument Návrat zatraceného střelce o Václavu Nedomanském, který před 50 lety odešel z Československa jako nejlepší střelec v historii národního mužstva a od té doby k sobě hledají on a jeho rodná země cestu. Premiérově ho program ČT sport vysílal ve středu 8. května.

Během hokejového šampionátu mohou diváci také zhlédnout čtyři minipříběhy z nové kampaně České televize s názvem Tak určitě! Jejím cílem je propagace pozitivních hodnot ve sportu. Spoty, jejichž příběhy se odehrávají v hokejovém prostředí, vytvořil kreativní tým okolo scenáristy Petra Kolečka a producenta Dana Strejce.

Psali jsme: Česká televize: Do týmu StarDance přicházejí dva noví choreografové Ivana Hannichová a Martin Kolda Česká televize: Smysl pro tumor oslovil bezmála tři miliony diváků, udržel si publikum do poslední epizody Česká televize pošesté v řadě ovládla televizní trh, nejsledovanějším pořadem roku byla štědrovečerní pohádka Česká televize: Adventní koncerty hlásí mimořádný úspěch, na pomoc potřebným zaslali lidé přes dvacet milionů

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE