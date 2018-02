ÚZSVM převedl Muzeu romské kultury Památník Hodonín u Kunštátu

Jedná se o areál, který stojí v místech někdejšího internačního střediska a pracovního tábora. Od srpna 1942 do prosince 1943 byl objekt veden jako „Cikánský tábor“, ve kterém byli soustřeďováni Romové před transportem do Osvětimi. Historii tábora by v areálu měla dokumentovat expozice v nově vybudovaném infocentru i původní stavby – ubikace vězňů a barák dozorců.

Příslušnost hospodařit s Památníkem Hodonín u Kunštátu přešla na ÚZSVM na základě Usnesení vlády ČR ze září 2017. Vláda mimo jiné uložila ministru kultury a ministru školství, mládeže a tělovýchovy zajistit změny příslušnosti hospodařit s majetkem státu – převést památník z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského na Muzeum romské kultury.

ÚZSVM zajistil převod uvedeného majetku mezi těmito dvěma subjekty. Nejprve v souladu se zákonem o majetku státu převzal příslušnost hospodaření s areálem památníku a provedl zápis změny do katastru nemovitostí. Následně po dalších nutných administrativních krocích, které jsou rovněž dány zákonem o majetku státu, převedl památník na Muzeum romské kultury. Ke konečnému fyzickému převzetí majetku došlo koncem ledna 2018.

Památník Hodonín u Kunštátu zahrnuje devět pozemků a čtyři stavby včetně veškerého inventáře. Souhrnná účetní hodnota majetku je 58 066 239 Kč.

autor: Tisková zpráva