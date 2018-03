Úřad práce radí: Jak se vyhnout frontám

U přídavku na dítě došlo ke změně rozhodného období. Místo ročních příjmů je třeba každé čtvrtletí dokládat příjmy za předchozí kvartál. V případě příspěvku na bydlení se zpřesnil výčet nákladů na bydlení a každé čtvrtletí tak ÚP ČR musí přezkoumat, zdali nárok na dávku či výši příspěvku trvá. V praxi to pro příjemce těchto dávek nebo ty, kteří o ně chtějí požádat, znamená, že se musí obrátit na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR. Nová legislativa s sebou zároveň přinesla zvýšení administrativní zátěže zaměstnanců Úřadu práce ČR.

Po zkušenostech z ledna letošního roku, kdy byl nápor klientů značný, očekává Úřad práce ČR i začátkem dubna vyšší počet příchozích. Žadatelé ale nemusí trávit hodiny čekáním ve frontách. Osobní návštěva kontaktního pracoviště ÚP ČR není vždy nutná. Žádosti mohou lidé podávat i jinou cestou. Na vyřízení navíc mají delší dobu než jen prvních několik dní na začátku kvartálu.

„Doporučujeme klientům nespěchat na ÚP ČR hned v prvních dnech nového čtvrtletí. Žádosti mohou podávat kdykoli během celého měsíce, v tomto případě dubna. A o dávku je možné požádat až tři měsíce zpětně,“ upozorňuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Potřebné formuláře pro vyřízení jednotlivých dávek státní sociální podpory jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV (http://portal.mpsv.cz/forms), kde si je lidé mohou stáhnout a v klidu domova vyplnit.

„Abychom klientům ještě více usnadnili a urychlili vyřizování žádostí o dávky státní sociální podpory, umístili jsme na webové stránky Úřadu práce ČR (http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/vzory-vyplnenych-formularu) také vzory vyplněných formulářů. Konkrétně se jedná o tiskopisy nutné k vyřízení žádosti o rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, porodné a příspěvek na bydlení. Vzory jsou samozřejmě k dispozici i na kontaktních pracovištích,“ doplňuje ředitelka Odboru pro sociální věci Generálního ředitelství ÚP ČR Zdeňka Cibulková.

Vyplněnou žádost je možné odevzdat přes podatelnu ÚP ČR nebo zaslat poštou či prostřednictvím datové schránky. Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci úřadu už pak žadatele sami zkontaktují prostřednictvím písemné Výzvy k doložení náležitostí nezbytných pro přiznání nároku na dávku. Doloží-li člověk podklady pro nárok na dávku ve stanoveném termínu, o dávku na dané čtvrtletí nepřijde.

V rámci proklientského přístupu nabízí Úřad práce ČR též možnost objednat se na určitý termín. Na některých pracovištích je možné tak učinit on-line. Další variantou je sjednat si termín návštěvy telefonicky. Bližší informace a kontakty na příslušné zaměstnance jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých pracovišť ÚP ČR (www.uradprace.cz).

„V případě rodičů s malými dětmi, těhotných žen nebo osob se zdravotním postižením apod. pomáhají s jejich rychlejším odbavením pracovníci informačních center či asistenti prevence kriminality,“ říká Kateřina Sadílková.

Na některých kontaktních pracovištích fungují informační centra. Také jejich pracovníci pomohou klientům s vyplněním žádosti. A žadatelům poradí v případě nejistoty při vyplňování i specialisté ÚP ČR, ke kterým si přišli podat žádost.

V neposlední řadě se pak lidé mohou obracet s obecnými dotazy, nebo pokud si nevědí rady s vyplněním konkrétního formuláře, na Call centrum ÚP ČR. Jeho operátoři jsou zájemcům k dispozici denně, a to v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin na telefonním čísle 844 844 803. Zájemci mohou své dotazy posílat také elektronickou cestou na e-mail kontaktni.centrum@mpsv.cz nebo callcentrum@mpsv.cz.

Lidé mohou do Call centra ÚP ČR psát a volat i v případě, že budou potřebovat radu týkající se zprostředkování zaměstnání, evidence na ÚP ČR, podpory v nezaměstnanosti nebo rekvalifikace.

„Vzhledem k povinnosti mlčenlivosti mohou naši operátoři poskytovat informace v obecné rovině. Pokud někdo potřebuje řešit konkrétní záležitosti, je třeba obrátit se na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR,“ zdůrazňuje vedoucí Oddělení Call centra ÚP ČR Jana Dudková.

„Věříme, že se nám i díky těmto opatřením podaří předejít vypjatým situacím a současně minimalizovat čekací dobu na jednotlivých kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR,“ uzavírá generální ředitelka ÚP ČR.

autor: Tisková zpráva