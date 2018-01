Úřad pro ochranu hospodářské soutěže posiluje spolupráci se slovenským protějškem

Smyslem memoranda je posílit dvoustrannou spolupráci obou institucí, v jejichž gesci je dozor nad zadáváním veřejných zakázek. Spolupráce se bude odehrávat zejména prostřednictvím pravidelných konzultací a vzájemné výměny zkušeností a informací o legislativě, metodologii a judikatuře.

Předseda ÚOHS Petr Rafaj k podpisu memoranda: „V oblasti veřejných zakázek nemáme plnohodnotnou obdobu Evropské soutěžní sítě, v jejímž rámci by docházelo k intenzivní spolupráci a výměně poznatků a zkušeností se zahraničními institucemi. O to důležitější je pro nás přímá dvoustranná spolupráce a Slovensko je samozřejmě nejbližším a přirozeným partnerem. Přestože naše právní úpravy vykazují řadu odlišnosti, věřím, že se spolupráce pozitivně promítne do rozhodovací i metodické oblasti obou úřadů.“

Psali jsme: Soudy definitivně potvrdily pokuty za kartel pekařů, místní šetření ÚOHS proběhla v souladu se zákonem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: Pokuta pro CHAPS byla snížena, porušil jen národní právo ÚOHS: Aktualizace analytických přehledů financování infrastruktury Sekci veřejných zakázek ÚOHS nově vede Eva Kubišová

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva