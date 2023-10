Úřad vlády: Vláda schválila humanitární pomoc pro Ukrajinu a projednala nákup izraelských protiletadlových střel

reklama

Projednala také návrh na pořízení 48 kusů protiletadlových střel izraelské výroby na posílení ochrany vzdušného prostoru ČR a jmenovala na další pětileté služební období Danu Drábovou na pozici předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Česko i nadále podporuje Ukrajinu v jejím spravedlivém boji proti ruskému agresorovi a zároveň se snaží v rámci vládních humanitárních programů pomoci i zlepšit život válkou postižených civilních obyvatel Ukrajiny. Vláda schválila návrh Ministerstva vnitra na uvolnění 15,57 milionu korun z programů MEDEVAC a Pomoc na místě, které půjdou na projekty, jejichž cílem je zlepšit zdravotní péči a životní podmínky lidí, kteří museli opustit své domovy, nebo sníží počet zranění a úmrtí způsobených válkou.

Z programu MEDEVAC půjde pět milionů korun Západoukrajinskému centru pro specializovanou dětskou léčbu ve Lvově na nutnou rekonstrukci a navýšení lůžkové kapacity centra. Z programu Pomoc na místě je určeno pět milionů korun na poskytování kvalitní psychologické a integrační pomoci válečným uprchlíkům v asistenčních centrech na západní Ukrajině. Z téhož programu půjde dalších pět milionů korun na projekt ke snížení počtu zranění a úmrtí způsobených nášlapnými minami a nevybuchlou municí v Charkovské oblasti. Zbývajících 570 tisíc korun bude určeno na výpočetní techniku pro službu kriminální policie Zakarpatské Ukrajiny, kterou policisté využijí pro odhalování a vyšetřování kriminality, popřípadě válečných zločinů. Více v tiskové zprávě Ministerstva vnitra ZDE.

Vláda projednala také veřejnou zakázku na pořízení 48 kusů protiletadlových střel I-Derby Long Range od vlády Státu Izrael za 2,8 miliardy korun. Střely izraelské výroby dokáží ničit bezpilotní prostředky, vrtulníky, letouny a řízené střely nepřítele, a to s dálkovým dosahem až 80 km ve výšce 20 km. Jejich nákup pomůže zvýšit ochranu českého vzdušného prostoru, munice má být podle připraveného kontraktu dodána do října 2027. Na zakázce se budou podílet i české firmy, které budou zapojeny například do výroby kontejnerů střel, do zajištění integrované logistické podpory a integrace informačních systémů. Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva obrany ZDE.

Kabinet také na návrh předsedy vlády jmenoval Danu Drábovou na služební místo předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, a to s účinností od 1. listopadu 2023 na dobu pěti let. Dana Drábová, která v této funkci působí od listopadu 1999 a na konci října jí vyprší funkční období, vyhrála vypsané výběrové řízení.

Vláda projednala také tři totožné návrhy novely zákona o rozpočtovém určení daní, které podala zastupitelstva Pardubického kraje, Středočeského kraje a Libereckého kraje. Kraje navrhují, aby se přepočítací podíly RUD nastavily obdobně, jako to mají obce a aby se daňový podíl krajů na tzv. sdílených daních zvýšil ze stávajících 9,78 % na 10,8135 %. Vláda ke všem třem předlohám dala neutrální stanovisko s tím, že považuje za důležité, aby se o revizi přerozdělení daní pro krajské samosprávy v Parlamentu diskutovalo a došlo k dohodě s kraji na spravedlivém řešení současné situace a případném navýšení celkové alokace, které ale neohrozí vládní snahu o konsolidaci veřejných financí ani významné investice v oblasti dopravní infrastruktury.

