Úřad vlády: Zahájení sezony ve vile Hany a Edvarda Benešových

Vedoucí úřadu vlády Jana Kotalíková spolu s ředitelem knihovny a zástupcem generálního ředitele Národního muzea Martinem Sekerou i zástupcem ředitele Husitského muzea v Táboře Zdeňkem Vybíralem slavnostně zahájili letošní návštěvnickou sezonu ve vile Hany a Edvarda Benešových vernisáží rozšířené expozice “V soukromí paní Hany”, která byla veřejnosti poprvé představena vloni. Do expozice přibyly další exponáty, které původně patřily slavnému páru. Slavnostní zahájení a prohlídku expozice doprovázela malá zahradní slavnost s hudebním doprovodem.

“Pro Úřad vlády je ctí naplňovat odkaz prezidentského páru Benešových a zachovávat vile společenský a návštěvnický ruch, což se nám evidentně daří. Od roku 2016 navštívilo vilu během návštěvnických sezon bezmála 55 tisíc návštěvníků. Každý rok také připravujeme pro návštěvníky novinky, které přitahují jejich pozornost. V loňské sezoně se zde zcela premiérově odehrálo několik divadelních představení, a hlavně jsme otevřeli novou expozici “V soukromí paní Hany”, kterou letos rozšiřujeme o nové exponáty,” řekla vedoucí Úřadu vlády Jana Kotalíková.

„Vážím si naší dlouhodobé spolupráce s Národním muzeem a Husitským muzeem v Táboře. Díky vstřícnosti obou institucí vila manželů Benešových každoročně ožívá. Díky nim i v naší expozici přibyly například klobouk, brože, orientální župan nebo kousky ze sportovní výbavy prvorepublikové módní ikony Hany Benešové i tenisová raketa Edvarda Beneše. Nové exponáty, instalované ve vitrínách a na figurínách, spolu s několika exempláři původního nábytku jedinečně zapadají do konceptu pohledu do intimity a dotvářejí celkovou atmosféru vily Benešových,” dodala Jana Kotalíková.

„Husitské muzeum v Táboře vítá již třetí sezonu ve vile manželů Edvarda a Hany Benešových v Sezimově Ústí ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky. Nová forma zpřístupnění areálu vily včetně hrobky manželů Benešových je pro návštěvníky velice atraktivní a příjemná, o čem svědčí řada kladných ohlasů. Věříme, že přiláká zájem návštěvníků ze Sezimova Ústí i širšího okolí také v letošním roce, kdy probíhá oprava mostu přes Kozský potok, areál je však přístupný bez omezení. Díky nové formě zpřístupnění se také otevřely lepší podmínky pro uskutečnění školních vzdělávacích programů, které Husitské muzeum k tématu dlouhodobě nabízí,” uvedl k letošní návštěvnické sezoně ředitel Husitského muzea v Táboře Jakub Smrčka.

Vila Hany a Edvarda Benešových je spojena s prvorepublikovým příběhem prezidentského páru. Letos uplyne 80 let od návratu manželů Benešových z exilu do vily v Sezimově Ústí a také 140 let od narození první dámy Hany Benešové. Starosta města Tábor Štěpán Pavlík to zmínil ve svém projevu u příležitosti vernisáže rozšířené expozice: „Prezident Beneš byl bezesporu významnou osobností našich dějin, ale za mimořádnými muži bývají také výjimečné ženy. Hana Benešová byla ztělesněním kombinace vzdělanosti a laskavosti. Vzácné a pevné charaktery si potřebujeme v naší době připomínat jako sůl. A je pro náš region i město Tábor velkou poctou i vzorem dalším generacím, že je s námi paní Hana skrze reálné historické příběhy takto spjata. Rád bych připomněl, že 16. července uplyne 140 let od narození Hany Benešové, která byla symbolem naší mladé demokratické Československé republiky a v letech 1935 až 1948 vzorem první dámy. Rozšíření už loni otevřených apartmánů paní Hany vnímáme jako další důstojný krok ke zpřístupnění této památky veřejnosti.“

Rozšíření expozice “V soukromí paní Hany”

Veřejnosti jsou i letos zpřístupněny dvě místnosti v patře jihozápadního křídla, které jsou spojeny se soukromým životem Hany Benešové. Jedná se o apartmán s pracovnou a soukromou ložnicí provázaný koupelnou s dalším pokojem, kde se původně nacházela ložnice manželů Benešových. Nábytek pracovny byl instalován dle dobových fotografií a dochoval se z větší části ve sbírkách Husitského muzea v Táboře. Interiér druhé místnosti, ložnice manželů Benešových a později pokoj jejich komorné, je vybaven nábytkem pocházejícím z jiných částí vily, neboť původní nábytek či dobové fotografie interiéru se nedochovaly. Atmosféře intimního prostoru odpovídá výběr předmětů ve vitrínách a neformálních oděvů Hany Benešové na figurínách.

Vila Hany a Edvarda Benešových je otevřena od května do září šest dní v týdnu od 9:00 do 16:00 (více informací najdete ZDE). Na pokladně Památníku dr. Edvarda Beneše návštěvníci mohou zapůjčit audio průvodce či stáhnout aplikaci prohlídkové trasy do mobilního telefonu.

