Ústecký kraj: Doprava informuje o změnách tarifu a o slevách

07.07.2018 20:01

Od 1. 9. 2018 vstoupí v platnost nový tarif Dopravy Ústeckého kraje. Hlavní změnou je zanesení nových slev nařízených státem, tedy pro děti do 18 let, studenty do 26 let a seniory nad 65 let dosáhne sleva nově 75 % z obyčejného jízdného.