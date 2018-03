Ústecký kraj: O velikonočních prázdninách začne sezóna na turistických linkách

29.03.2018 11:26

Osobní lodě DÚK zahájí sezónu již na Zelený čtvrtek mimořádnou plavbou z Ústí nad Labem do Bad Schandau a zpět. Den na to začne pravidelný víkendově sváteční provoz na všech turistických linkách Dopravy Ústeckého kraje, tedy na železničních linkách T1 až T6 a na lodních linkách 901 a 902. Překvapení v podobě zvláštní jízdy parního vlaku čeká v pátek 30. března 2018 na cestující linky T4 z Lovosic do Mostu.