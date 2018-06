Ústecký kraj podpoří jedenáct učebních a dva maturitní obory

Do jednotlivých ročníků Stipendijního programu (celkem již 14 ročníků) bylo zařazeno celkem 1022 studentů.

Do konce kalendářního roku 2017 jim bylo Ústeckým krajem přiznáno a následně poskytnuto stipendium v celkové výši 41,48 milionu Kč. Z této částky bylo pro akademický rok 2017/2018 poskytnuto stipendium v částce 2,22 mil. Kč na základě 111 podaných žádostí, jak studentům již zařazeným do Programu, tak novým studentům zařazeným do Programu od akademického roku 2017/2018.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu pro nově zařazené žadatele činí 2 000 000 Kč.

Hlavním závazkem studenta je bezprostředně po řádném ukončení studia pracovat nebo podnikat na území Ústeckého kraje právě tolik kalendářních let, na kolik akademických roků mu bylo poskytnuto Stipendium v částce 20 000 Kč.

Pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání

Podporováno je 11 učebních oborů a dva maturitní obory. Program je určen pro školy zřizované Ústeckým krajem, které nabízejí podporované obory vzdělání. Finanční prosředky jsou školám vypláceny zpětně za každé pololetí na základě skutečného vyúčtování. Cílem programu je zabezpečení dostatku absolventů středních škol v oborech a kvalifikacích, ktere jsou poptávány malými i velkými zaměstnavateli na trhu práce v kraji. Za uplynulé školní roky bylo zjištěno, že program ve svém důsledku vedl ke zvýšení zájmu o studium vybraných oborů. Program podporuje talentované, nadané a pilné žáky, kteří dosahují velmi dobrých vzdělávacích výsledků.

Podporované obory vzdělání jsou dlouhodobě poptávány trhem práce v kraji, ze kterých v posledních letech vycházelo jen velmi málo nebo žádní absolventi.

Psali jsme: V Ústeckém kraji vzniká nová platforma podnikavých žen Hejtman Bubeníček: Ústecký kraj je lídrem elektromobility ve střední Evropě Děčínští praktici odmítají pečovat o své pacienty, Ústecký kraj žádá o pomoc ministerstvo Ústecký kraj: Aktualizace ZÚR navrhuje nový stop stav pro větrníky v Krušných horách

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva