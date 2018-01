Veřejný ochránce práv: Na osvobození od placení místního poplatku mají někteří jen 15 dnů

Místní poplatky zavádí obce prostřednictvím obecně závazných vyhlášek. V nich mohou obce nad rámec zákona některé poplatníky osvobodit od placení poplatku, případně poplatek snížit nebo poskytnout úlevu. Poplatník, který splňuje podmínku pro osvobození nebo úlevu, to ale musí obecnímu úřadu ohlásit ve lhůtě, která je ve vyhlášce uvedena. Pokud ve vyhlášce lhůta stanovena není, platí zákonná lhůta 15 dnů ode dne, kdy nastaly podmínky rozhodné pro osvobození.

Pokud tedy například obecně závazná vyhláška zavádí osvobození či úlevu od poplatku pro starobní důchodce a současně nestanoví jinou lhůtu, ve které je třeba tuto skutečnost obecnímu úřadu ohlásit, musí tak poplatník učinit do 15 dní ode dne přiznání starobního důchodu. Pokud mu byl starobní důchod přiznán již dříve, měl by tuto skutečnost nahlásit obecnímu úřadu do 15. ledna 2018, jinak mu nárok na osvobození či úlevu od poplatku zanikne.

Do konce roku 2017 platilo, že zákon s nedodržením zákonné lhůty nespojoval automaticky zánik nároku na osvobození. Nyní se to mění, a pokud poplatník lhůtu nedodrží, ztrácí na osvobození od placení místního poplatku nárok.

Ombusmanka by proto ráda upozornila širokou veřejnost na tuto změnu právní úpravy, aby si poplatníci lhůtu hlídali a předešli ztrátě svého nároku na osvobození.

S problémy souvisejícími s osvobozením od poplatku a mnohými dalšími z oblasti správy místních poplatků se ombudsmanka pravidelně setkává v podnětech stěžovatelů. Rozhodla se proto zpracovat materiál, ve kterém shrnuje, s jakými problémy se při prověřování podnětů nejčastěji setkává a uvádí svá stanoviska a doporučení. Materiál je dostupný zde. Základní informace o správě místních poplatků naleznete v informačním letáku zde.

