Vězeňská služba: Pražský půlmaraton poběží také devět vězňů

Sobotního půlmaratonu, který je prvním závodem letošního ročníku Běhu se žlutou stužkou, se zúčastní 73 běžců včetně devíti vězňů a jednoho bývalého odsouzeného. Sportovně-charitativní závod, který upozorňuje na téma obtížné zaměstnatelnosti lidí s trestní minulostí, se poběží v rámci Sportisimo 1/2Maraton Praha běžecké ligy RunCzech dne 7. dubna 2018.

Kromě uvedeného půlmaratonu se běžci se žlutou stužkou zúčastní ještě dalších závodů běžecké ligy – v květnu Volkswagen Maratonu Praha a v červnu O2 Pražské štafety 4x5. Na jejich tratě bok po boku vyběhnou vězni, bývalí odsouzení, oběti trestných činů, ředitelé a manažeři firem, zaměstnavatelé lidí s trestní minulostí, státní úředníci, lidé z neziskových organizací, sportovní fanoušci a desítky dalších. Cílem projektu je vytvářet pracovní příležitosti pro lidi s trestní minulostí, propojovat je s širší komunitou, a tím přispívat k prevenci kriminality, snížení míry recidivy a větší bezpečnosti ve společnosti.

„Sobotní půlmaraton poběží devět odsouzených včetně tří žen. Jeden z nich se pokusí o cílový čas něco málo přes hodinu,“ uvedla mluvčí Věznice Světlá nad Sázavou Jana Rajdlová. „Většina z nich však před nástupem do výkonu trestu neběhala, a tak je ještě před několika měsíci ani nenapadlo, že se pokusí v pražských uličkách půlmaratonskou trať zdolat,“ dodala.

Na trať vyběhne i Jakub, který si odpykává trest v kuřimské věznici. „Sportoval jsem už před výkonem trestu. I při výkonu trestu jsem cvičil. Neběhám však celou dobu, to až posledních pár měsíců. Kondičku mám nyní, myslím, dobrou. Půlmaraton uběhnu,“ uvedl 22. března na tiskové konferenci Jakub, který se chystá i na červnovou štafetu. Na start půlmaratonu se postaví také Kristina ze světelské věznice, která v rámci Yellow Ribbon Run poběží už podruhé. Loni běžela pětikilometrovou část štafety a letos to bude více jak čtyřnásobek: „Díky běhu mám pocit, že jsem k něčemu, že se dokážu zaměřit na dobrý cíl a vytrvat“.

V loňském roce půlmaraton odsouzení neběželi. Nejrychlejší ze žlutostužkových běžců proběhl cílem půlmaratonu za 1 hodinu a 21 minut na skvělém 158. místě a nejlepší žena v čase 1:39 hodiny. Podle Carla Capalba, prezidenta organizačního výboru RunCzech, zvládnou ženy v průměru Sportisimo 1/2Maraton Praha za zhruba 2:05 hodiny a muži za 1:49 hodiny. „To ale není to klíčové v závodu běžců se žlutou stužkou. Tito sportovci mají mnohem důležitější cíl, chtějí totiž inspirovat své blízké, přátele i úplně cizí lidi, že druhou šanci by měl dostat každý,“ dodal Capalbo.

Nejrychlejší čas loňského Sportisimo 1/2Maraton Praha zaběhl Tamirat Tola z Ethiopie. Uběhnout přes 21 kilometrů mu trvalo 59 minut a 37 vteřin.

Stejně jako v roce 2017 budou závodníci vybíhat z pražského Náměstí Jana Palacha a jejich okruh povede kolem Vltavy. Limit pro závod jsou tři hodiny.

Motto Běhu se žlutou stužkou zní „uteč předsudkům“ a „dej druhou šanci“. Právě předsudky propuštěným vězňům významně škodí. Velkým hendikepem bývalých vězňů při hledání zaměstnání je záznam v Rejstříku trestů, díky kterému jsou u zaměstnavatelů často odmítáni. Z lidí propuštěných z vězení, kterých bylo jen loni téměř 11 500, má tak podle propočtů šanci získat jen část těch, kteří jsou motivovaní pracovat. Situace se ale oproti minulým letům lepší, a to díky nízké nezaměstnanosti a dobré osvětě.

Projekt Yellow Ribbon spoluorganizuje Vězeňská služba ČR, nezisková organizace RUBIKON Centrum, Probační a mediační služba a agentura RunCzech. Záštitu převzali ministr spravedlnosti, ministryně práce a sociálních věcí, veřejná ochránkyně práv a předseda Výboru pro bezpečnost. Letošním generálním partnerem běhu je pojišťovna D.A.S Rechtsschutz AG, zlatým partnerem je firma Kostelecké uzeniny a.s., stříbrnými partnery jsou United Bakeries a.s., Lion Products s. r. o. a Futaba Czech s.r.o. Bronzovými partnery jsou firmy Arriva Transport Česká republika a.s. a Hamerník s. r. o. Partneři, kteří podpořili jednoho běžce z řad odsouzených nebo bývalých odsouzených, jsou Jipocar Obaly, s. r. o., Haki a. s., Agro Jevišovice a. s., Martin Cavar – spojovací materiál, Rohde, spol. s r. o., Veolia Česká republika, a. s., WSM – Czech Republic s. r. o., Still ČR spol. s r. o. Další podporu poskytli Lighthouse o. s., Dermacol a. s., Banh-mi-ba a Tesco. Mediálním partnerem je Evropa 2.

Termíny závodů se žlutou stužkou

sobota 7. 4. 2018 - Sportisimo 1/2Maraton Praha

neděle 6. 5. 2018 - Volkswagen Maraton Praha

neděle 6. 5. 2018 – Volkswagen Maraton Praha 2RUN

středa 13. 6. 2018 – O2 Pražská štafeta 4x5

