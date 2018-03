Běhu se žlutou stužkou se letos zúčastní rekordní počet běžců

Na tiskové konferenci ke slavnostnímu zahájení letošního ročníku dne 22. března zazní i nová píseň, kterou pro Běh se žlutou stužkou složili sami odsouzení. Zahraje ji hudební kapela složená z vězňů z Kuřimi. Oficiální nahrávka pak vznikne v novém studiu kapely The Tap Tap.

Závody Běhu se žlutou stužkou – půlmaraton, maraton, 2RUN a štafety – se poběží v dubnu až červnu, a to jako součást závodů Běžecké ligy RunCzech. Bok po boku se jich účastní vězni, bývalí odsouzení, oběti trestných činů, ředitelé a manažeři firem, zaměstnavatelé lidí s trestní minulostí, státní úředníci, lidé z neziskových organizací, sportovní fanoušci a desítky dalších. Cílem projektu je vytvářet pracovní příležitosti pro lidi s trestní minulostí, propojovat je s širší komunitou a tím přispívat k prevenci kriminality, snížení míry recidivy a větší bezpečnosti ve společnosti.

„Mám velkou radost, že startujeme už třetí ročník běhu a počty běžců i podporovatelů rostou. Je to známka pro pracovníky ve vězeňství, že když se naše náročná práce propojí s pomocí lidem po propuštění z vězení, můžeme významně přispět ke snížení procenta recidivy. Pro samotné odsouzené je to signál, že když na sobě budou tvrdě pracovat a chtít, svoji druhou šanci žít slušný život dostanou. Poběžme tedy společně vstříc lepším zítřkům,“ vyzývá ředitelka ženské věznice ve Světlé nad Sázavou a zakladatelka projektu Yellow Ribbon Run Gabriela Slováková. Podle ní se po třech letech ukazuje, že projekt Yellow Ribbon opravdu začíná fungovat. „Jen loni naši partneři z řad zaměstnavatelů vytvořili 296 pracovních míst pro vězně a 96 pracovních míst pro propuštěné vězně. Jsem za stále větší podporu moc ráda,“ doplnila.

Motto Běhu se žlutou stužkou zní „uteč předsudkům“ a „dej druhou šanci“. Právě předsudky propuštěným vězňům škodí podle odborníků víc, než si myslíme. Velkým hendikepem bývalých vězňů při hledání zaměstnání je záznam v Rejstříku trestů, kvůli kterému jsou u zaměstnavatelů často odmítáni. Z lidí propuštěných z vězení, kterých bylo jen loni téměř 11 500, má tak podle propočtů šanci získat jen část těch, kteří jsou motivovaní pracovat.

„Situace se ale díky nízké nezaměstnanosti a postupné osvětě zlepšuje. Zaměstnavatelé stále ve větším počtu zjišťují, že i lidé s trestní minulostí mohou být dobrými zaměstnanci. Yellow Ribbon Run nejen že propojuje konkrétní lidi s trestní minulostí s konkrétními zaměstnavateli, poskytuje ale také klientům pracovní poradenství a pomáhá jim s celkovou orientací zpátky na svobodě,“ doplňuje ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

„Pokud pomáháme lidem propuštěným z vězení získat práci a vrátit se zpět do běžného života, pomáháme tím i sami sobě. Tím, že se začlení zpět do společnosti, tak klesá riziko, že znovu spáchají nějaký trestný čin. Yellow Ribbon Run je jedním z projektů, kterým se snažíme na tuhle problematiku upozornit, a zvýšit tak šanci na nový začátek těm, co o to stojí,“ vysvětluje ředitelka RUBIKON Centra Dagmar Doubravová.

První ze závodů, pražský půlmaraton, poběží v dubnu se žlutou stužkou 73 běžců, z toho devět vězňů z celkem osmi věznic, jeden bývalý odsouzený, 14 zástupců firem, zaměstnanci z rezortu justice a další. Celkové množství běžců se žlutou stužkou napříč všemi závody letos vyšplhá podle organizátorů na 600.

„S celým týmem RunCzech jsme stáli u zrodu fantastického projektu Yellow Ribbon Run a samozřejmě v jeho podpoře pokračujeme i letos. Na tom, že si lidé zaslouží dostat druhou šanci, se vůbec nic nezměnilo, a já jsem velmi rád, že právě běhání může pomoci lidem začít nové životy. Běhání je prostě skvělý sport, což říkám vlastně už víc než dvacet let,“ doplňuje prezident RunCzech a předseda komise silničních běhů IAAF Carlo Capalbo.

Projekt Yellow Ribbon spoluorganizuje Vězeňská sužba ČR, nezisková organizace RUBIKON Centrum, Probační a mediační služba a agentura RunCzech. Záštitu převzali ministr spravedlnosti, ministryně práce a sociálních věcí a veřejná ochránkyně práv. Letošním generálním partnerem běhu je pojišťovna D.A.S Rechtsschutz AG, zlatým partnerem je firma Kostelecké uzeniny a.s., stříbrnými partnery jsou United Bakeries a.s., Lion Products s. r. o. a Futaba Czech s.r.o. Bronzovými partnery jsou firmy Arriva Transport Česká republika a.s. a Hamerník s. r. o.

Partneři, kteří podpořili jednoho běžce z řad odsouzených nebo bývalých odsouzených, jsou také Jipocar Obaly, s. r. o., Haki a. s., Agro Jevišovice a. s., Martin Cavar – spojovací materiál, Rohde, spol. s r. o., Veolia Česká republika, a. s., WSM – Czech Republic s. r. o., Still ČR spol. s r. o. Další podporu poskytli Lighthouse o. s., Dermacol a. s., Banh-mi-ba a Tesco. Mediálním partnerem je Evropa 2.

Termíny závodů se žlutou stužkou:

sobota 7. 4. 2018 - Sportisimo 1/2Maraton Praha

neděle 6. 5. 2018 - Volkswagen Maraton Praha

středa 13. 6. 2018 – O2 Pražská štafeta

Můžete nás podpořit a registrovat se ZDE

autor: Tisková zpráva