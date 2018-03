Vězeňská služba: Věznice ve Znojmě slaví dvacet let

Věznice je od počátku své obnovené činnosti nedílnou součástí života města Znojma. Jednak nepřehlédnutelně zasahuje do koloritu města, jednak se poměrně významným způsobem podílí na veřejné činnosti a přirozené zapadá do fungování celého regionu. Věznice ve Znojmě také patří k významným zaměstnavatelům v regionu.

Pro oslavy dvacátých narozenin si vedení věznice vybralo krásné a důstojné prostory Louckého kláštera. A tak se sešlo mnoho významných hostů z řad institucí a subjektů, jejichž činnost se pojí s činností věznice.

„Práce ve věznici je nesmírně náročná jak psychicky, tak fyzicky, navíc prostředí věznice není příliš atraktivní. Proto si nesmírně vážím všech našich zaměstnanců, kteří odvádějí skvělou práci, ať už jsou v uniformách nebo v civilu. Stejně tak mě těší, že se nám podařilo vybudovat výborné vztahy a výbornou spolupráci se subjekty v našem regionu,“ řekla ředitelka Věznice Znojmo Lenka Smutná, která společně s generálním ředitelem Vězeňské služby české republiky Petrem Dohnalem předala medaile a plakety nejen zaměstnancům věznice, ale také představitelům úzce spolupracujících institucí.

Plaketu Vězeňské služby České republiky tak obdrželi například vedoucí územního odboru Znojmo Policie České republiky Mojmír Pavelka, vedoucí územního odboru Znojmo, Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Radek Chromý, lékař Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje ve Znojmě Arnošt Růžička nebo ředitel spřátelené věznice v Nitře Milan Rus. „Mám ze spolupráce s ostatními bezpečnostními složkami a složkami integrovaného záchranného systému velkou radost, bez toho si fungování věznice nedovedu představit,“ dodala Lenka Smutná.

Podobně hovořil i znojemský starosta Jan Grois, který ve svém proslovu zmínil důležitou úlohu věznice v symbióze s městem. „Velmi dobře si vzpomínám na obrovskou pomoc odsouzených při následcích povodní. Odvedli záslužnou a nesmírně užitečnou práci bez nároku na odměnu, to městu a jeho obyvatelům v této svízelné situaci velmi pomohlo,“ řekl Jan Grois.

Snahou Vězeňské služby ČR je zaměstnat co nejvíce vězňů a během uplynulých dvou let se jí to velmi daří, celková zaměstnanost je v současné době přes 60 %. Ve znojemské věznici pracuje 90 % odsouzených. „Věznice byla jediná, která nám pomohla obsadit pozice, o které není příliš velký zájem a tím nám velice pomohla. Odsouzení pracovat chtějí a jsou v práci spolehliví, navíc máme jistotu, že každý den přijdou do práce,“ pochválil spolupráci s věznicí také jednatel společnosti FCC Znojmo Josef Esterka.

Věznice zkrátka patřily, patří a budou patřit ke každé společnosti v každé době. Dvacetileté působení věznice v našem městě ukázalo, že věznice může být dobrým sousedem.

autor: Tisková zpráva