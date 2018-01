Vojenská akademie: Doupov nabízí výcvikový komfort

Díky rozloze lze na Doupově procvičit prakticky vše, co souvisí s bojovou činností vojsk. Podmínky pro uskutečnění všech druhů výcviku pomáhá jednotkám vytvářet zdejší Středisko obsluhy výcvikového zařízení, kterému velí major Martin Kuna.

„Možnosti našich výcvikových zařízení a logistických kapacit nabízí útvarům potřebný komfort pro provádění výcviku. Jsme schopni zabezpečit jakýkoliv druh výcviku dle požadavků cvičících jednotek. Můžeme splnit každou úlohu, speciální terčový manévr nebo připravit podmínky pro speciální typy výcviku,“ řekl major Kuna.

150 zaměstnanců

O největší výcvikový prostor, který se nachází v Doupovských horách v Karlovarském a částečně v Ústeckém kraji, se stará téměř 150 osob. Z toho jsou dvě třetiny občanští zaměstnanci. Neexistuje zde pravidelná osmihodinová pracovní doba. Nejvíce to pociťují ti, kteří zabezpečují výcvik a úkoly vyžadující improvizaci a zručnost. Často se tak stává, že vyjíždí do cílových ploch, kde opravují poškozené zařízení, nebo řeší nenadálé události s logistickým zabezpečením.

Minulý rok se na Doupově vystřídala například téměř celá 7. mechanizovaná brigáda s pásovou technikou. Vojáci s ní projeli značnou část tohoto výcvikového prostoru, což mimo jiné kvitovali i ekologové. Pásy techniky totiž po několika letech opět zkypřily část zdejších ploch.

„Každému výcviku a velkým cvičením předchází plánování ve Vyškově. Velitelům jednotek jsou vyčleněny výcvikové bloky pro zamýšlený výcvik. Na součinnostní poradě, která se koná vždy měsíc před cvičením, si se zástupci cvičících jednotek upřesňujeme požadavky. Vytváříme tzv. dohovory, na základě kterých jsme schopni připravit podmínky pro výcvik, od uzavření ohrožených prostor, přípravy terčového manévru, logistických potřeb a další,“ uvedl major Martin Kuna.

Cvičí zde i složky IZS

Kromě vojáků české armády a armád NATO využívají zdejší výcvikový prostor také složky Integrovaného záchranného systému a ozbrojené složky České republiky. Cvičí zde tedy hasiči, zdravotnická záchranná služba, složky policie, vězeňská či ochranné služba, speciální jednotky a další.

Vytíženost výcvikových ploch je vysoká a dny, kdy se zde výcviky nekonají, využívají příslušníci střediska k účasti na kurzech a školeních, věnují se ale i údržbě technických zařízení, například elektrorozvodů či opravě a revizi zvedáků terčů.

„V letošním roce se chystáme na cvičení aktivních záloh Hradba 2018, kdy se zde mimo jiné vystřídají pěší jednotky sedmi krajských vojenských velitelství. Ty budeme zabezpečovat vším, co k výcviku potřebují, včetně techniky. Vojáci z Jinců tu příští týden absolvují přípravu před výjezdem do mise v Mali. Poslouží jim k tomu cvičení Sahel 2018. Připravujeme se ale také na výcvik belgické armády. Pravidelně zde pak cvičí příslušníci 4. brigády rychlého nasazení ze Žatce, protože to k nám mají nejblíže,“ dodal major Kuna.