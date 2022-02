Výstaviště Flora Olomouc: Velký návrat výstavy For Model. Zaplní dva pavilony, zvýhodněné vstupenky jsou už v prodeji

Funkční modely letadel, tanků, ponorek, lodí, aut, stavebních strojů, zahradní i modulové železnice a také robotika, drony či loutky vyrobené v 3D tiskárně. To bude mimo jiné za necelý měsíc k vidění na 20. ročníku interaktivní výstavy For Model.

„Jsem ráda, že se interaktivní výstava For Model při jubilejním 20. ročníku vrací do podoby, v jaké si ji návštěvníci oblíbili ještě před pandemií a souvisejícími opatřeními. Tým Výstaviště Flora Olomouc dělá vše pro to, aby byl letošní For Model co

nejzajímavější a všichni si jej znovu co nejvíce užili,“ uvedla Eva Fuglíčková, předsedkyně představenstva Výstaviště Flora Olomouc.

Už teď jsou na webu Výstaviště Flora Olomouc k dostání online vstupenky za zvýhodněnou cenu. Levnější jsou oproti prodeji přímo na místě jak pro jednotlivce, tak pro rodiny s dětmi.

Právě pro ně je For Model jako stvořený. Na akci dorazí desítky vystavovatelů a sběratelů, jejich zaměření je velmi široké. Například z oboru leteckého modelářství se návštěvníci mohou těšit na letadla všech kategorií – větroně, makety vrtulníků, civilních, vojenských i akrobatických letadel poháněných elektromotorem anebo spalovacím motorem. K vidění budou i volnočasové drony.

„Lodní modeláři na For Model 2022 přivezou plachetnice, ponorky a bojová plavidla. Expozici doplní plastikové a papírové modely automobilů i automobilových veteránů. Své místo na výstavě budou mít také autodráhy, modely stavebních strojů a kamionů,“ uvedla manažerka projektu Lenka Weiserová.

Návštěvníky čeká soutěž robotů připravená ve spolupráci s Katedrou technické a informační výchovy Pedagogické fakulty UP Olomouc, sbírky papírových modelů, slabikářů, retro hraček, kočárků, figurek anebo sci-fi modelů. Velkým lákadlem je ukázka 3D tisku v modelářské praxi.

Občerstvit se lidé budou moci v gastrozónách anebo kinokavárně s klasickou filmovou projekcí.

Jednou z novinek jubilejního 20. ročníku bude interaktivní expozice filmových a digitálních technologií, kamer, projektorů i televizní techniky nazvaná Od analogu po digital. Její součástí bude i zajímavý doprovodný program. „Návštěvníci si budou moci přímo na místě rozebrat profesionální techniku, a nahlédnout tak do útrob nejrůznějších kamer či počítačů,“ uvedla manažerka projektu Lenka Weiserová.

Další novinkou je expozice Mezinárodní výstavy LEGO® modelů Svět kostek, kterou Výstaviště Flora Olomouc chystá na letošní říjen. Už nyní v rámci výstavy For Model tak budou coby ochutnávka k vidění RC modely sestavené z této světoznámé stavebnice.

Připraveny budou rovněž modelářské dílny, ve kterých si návštěvníci budou moci vyzkoušet lepení papírových modelů anebo práci s formelou používanou animátory při natáčení filmů.

Interaktivní výstava For Model začíná každý den vždy v 9 hodin ráno. V pátek a v sobotu bude otevřená do 18 hodin, v neděli pak do 17 hodin. Konat se bude v pavilonu A, v pavilonu E a také v jejich okolí.

