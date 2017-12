ZOO Ostrava uvítala půlmiliontého návštěvníka

Během tří vánočních svátků navštívilo ostravskou zoologickou zahradu deset tisíc lidí. Více než polovina jich dorazila na Štědrý den, přesně 5 624. „Jedná se o historicky nejvyšší počet návštěvníků v tento sváteční den. Pro mnoho rodin se stalo tradicí krátit si čas čekáním na ježíška návštěvou zoo, kde bývá pro návštěvníky připraven speciální štědrodenní program,“ uvedla mluvčí zoo Šárka Nováková.

Během druhého vánočního svátku přivítala zoologická zahrada letošního půlmiliontého návštěvníka. Byl jím Petr Kaleta z Valašského Meziříčí, který se do zoo vypravil se svou rodinou. Jako upomínku na tento den obdržel pamětní list a propagační předměty.

Ostravská zoo tak potřetí v historii překročila hranici půl milionu návštěvníků a drží si pozici významného turistického cíle nejen v Moravskoslezském kraji, ale i v rámci celé České republiky. Historickým rekordem je loňská návštěvnost, kdy do zoo přišlo během celého roku 509 336 návštěvníků.

Ostravskou zoo mohou zájemci navštívit do konce roku každý den, otevřeno je na Silvestra a dokonce i na Nový rok. Od středy 27. do pátku 29. prosince zve zoo na prohlídky pěstebních skleníků s průvodcem, které jsou návštěvníkům běžně nepřístupné. „K vidění je zde bohatá kolekce tropických a subtropických rostlin z celého světa, nově například sbírka bonsajů. Prohlídky skleníků se konají vždy v 11 a ve 13 hodin a sraz je u vstupu do zoo. Prohlídka je zahrnuta v ceně vstupného do zoo a trvá 45 až 60 minut. Z důvodu omezené kapacity doporučujeme rezervaci předem na tel. čísle 596 241 269,“ informovala Šárka Nováková.

Psali jsme: Ostrava: Město navýšilo letošní rozpočtové příjmy ZOO Ostrava: Evropští supi jsou ohroženi Zoo Ostrava: Sloní kluk se jmenuje Chandru - Měsíc Zoo Ostrava: Slonice Vishesh porodila již třetí mládě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva