ZP MV ČR: Náklady na léčbu diabetu přesáhly dvě miliardy a vzrostly tak o 103 %

Náklady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) na léčbu diabetu 2. typu vzrostly za posledních pět let o 103 %. Počet nemocných se zvýšil od roku 2013 o 41,5 %. Loni pojišťovna evidovala 62 895 pacientů s diabetem 2. typu. Za pět let přibylo téměř 18 500 nových nemocných.

Vyplývá to z exkluzivní analýzy ZP MV ČR, druhé největší zdravotní pojišťovny v zemi, vypracované ve spolupráci se společností COGVIO. „Výsledky analýzy jsou vcelku alarmující. Diabetes 2. typu, lidově zvaný cukrovka, patří mezi typické civilizační choroby, kterým lze ve většině případů předcházet. Ke vzniku nemoci totiž přispívá především stres, nevhodné složení stravy s nadměrným množstvím energie a nedostatek pohybu. Jen asi u 8 % diabetiků se nemoc rozvine na základě vrozených genetických předpokladů či jiné nemoci, např. postižení slinivky břišní,“ komentuje výsledek analýzy generální ředitel ZP MV ČR David Kostka.

Zatímco průměrné náklady na léčení jednoho pojištěnce činily v roce 2013 celkem 22 551 Kč, o pět let později už to bylo 32 467 Kč. Jen náklady na péči, tedy hospitalizace, zdravotnické prostředky či ambulantní léčbu za posledních pět let vzrostly o celých 136 % na částku 1,031 miliardy Kč. V roce 2017 poprvé v historii převýšily celkové náklady na léky, jež se pohybovaly na úrovni jedné miliardy Kč.

Jeden nemocný, více diagnóz

Celkem 81 % klientů ZP MV ČR s diabetem trpí zároveň vysokým tlakem (hypertenzí). Nejčastější komplikací diabetu je ischemická choroba srdeční, trpí jí 19 % diabetiků ZP MV ČR, tedy více než 12 000 lidí. 6 %, tedy téměř 4 000 diabetiků ZP MV ČR prodělalo cévní mozkovou příhodu. Oční komplikace má více než 7 700 z diagnostikovaných diabetiků ZP MV ČR, což je 12 % nemocných.

Kvalita léčby se zvyšuje, i když jen pomalu

„Ačkoliv z analýzy vyplývá, že během let 2013 až 2017 se postupně zvyšuje kvalita poskytovaných zdravotnických služeb, rezervy stále existují,“ říká Ivana Cimalová, ředitelka Odboru zdravotnického ZP MV ČR.

Přestože je u diabetiků doporučeno odebírat hladinu glykovaného hemoglobinu 1x za půl roku, vyšetření v této frekvenci absolvovalo v prvním pololetí roku 2013 pouze 68 % pacientů, ve druhém pololetí 2017 se podíl takto vyšetřených pacientů zvýšil na 70 %. Alespoň 1x ročně byla hladina glykovaného hemoglobinu v roce 2013 vyšetřena u 80 % pacientů, v roce 2017 se tento podíl zvýšil na 87 % pacientů.

Oční vyšetření absolvovala v roce 2017 pouze třetina diabetiků. „Toto číslo nemůžeme považovat za uspokojivé při vědomí, že těžký diabetes může vést až k slepotě. O něco lepší výsledky jsou u vyšetření hladiny cholesterolu, které absolvovalo v roce 2013 celkem 63 % diabetiků, o pět let později 66 %. Otázkou ovšem zůstává, zda příčinou jsou lékaři, kteří vyšetření neindikují anebo pacienti, kteří – i když ho mají předepsané – se na něj nedostaví,“ uzavírá Ivana Cimalová.

ZP MV ČR působí na českém trhu již šestadvacátým rokem a je druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi. Má smlouvy se všemi nejvýznamnějšími zdravotnickými zařízeními kdekoliv na území ČR. V současnosti má více než 1,3 milionu klientů. Je držitelkou ocenění Zdravotní pojišťovna roku 2015 a 2016 a mezinárodního titulu Czech Superbrands 2017 a 2018.

autor: Tisková zpráva