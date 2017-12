Pokud chcete v novém roce přece jen udělat něco pro své zdraví, rozhodování vám mohou usnadnit preventivní programy zdravotní pojišťovny.

Jak ukázaly výsledky průzkumu, loni se předsevzetí týkala zejména zdravějšího životního stylu, s cílem zhubnout (46 %), stravovat se zdravěji (44 %) a častěji sportovat (41 %). Celkem 15 % Čechů si pak předsevzalo skoncovat s kouřením. Ať už si dáváte „zdravá“ předsevzetí od prvního ledna nebo kdykoli během roku, důležité je nevzdat se dřív, než se dostaví první výsledky.

Obrňte se proto trpělivostí, zmobilizujte pevnou vůli a snažte se ze svých cílů neslevit. Motivovat vás může i vaše zdravotní pojišťovna. ZP MV ČR nabízí svým klientům řadu příspěvků z fondu prevence, které směřují právě na aktivity v oblasti zdraví: „Chceme svými příspěvky z fondu prevence podpořit zdraví klientů, přičemž programy máme šité přímo na míru pro dospělé, děti do 18 let, ale třeba i pro dárce krve, krevní plazmy a kostní dřeně či pro těhotné a kojící ženy. Naši klienti mohou využít příspěvku na nejrůznější pohybové aktivity a sportovní pomůcky, léčebné procedury, vyšetření na bodystatu apod. V roce 2018 je novinkou jednotný základní příspěvek ve výši 500 Kč, který je možné v rámci rodiny postoupit z rodičů na děti,“ přibližuje Hana Kadečková, tisková mluvčí ZP MV ČR.

Od malých dětí po studenty

Pravidelný pohyb je pro zdraví dětí a jejich správný vývoj velmi důležitý. ZP MV ČR jim proto v rámci fondu prevence přispívá na nejrůznější sportovní pohybové aktivity jako např. aerobik, fitness, sportovní soustředění, lyžařský výcvik či plavecký kurz. Příspěvek ve výši 500 Kč může v novém roce putovat také na ozdravné pobyty v přírodě organizované např. školkou či školou. Máte-li doma novorozence nebo kojence, ZP MV ČR vám přispěje na potřebné pomůcky, jako je váha, odsávačka hlenu, monitor dechu, teploměr či chůvička.

„V rámci preventivních programů realizujeme rovněž vysokohorské léčebně-ozdravné pobyty pro děti s chronickým onemocněním dýchacích cest, které jim mohou v jejich léčbě pomoci. Hradíme dopravu, ubytování, celodenní stravování, lékařský a pedagogický dozor i cestovní pojištění,“ dodává Kadečková.

Ženy a muži od 18 let

Podobně jako děti také dospělí a dospívající od 18 let mohou čerpat příspěvek 500 Kč na nejrůznější pohybové aktivity, popř. na preventivní sportovní prohlídky, které mohou být dobrým základem pro nastartování zdravějšího životního stylu.

Častá novoroční předsevzetí souvisí s kouřením. Pokud i vy chcete skoncovat s tímto neduhem, můžete využít novinky roku 2018, příspěvku ZP MV ČR na léčivé přípravky na odvykání kouření jako je přípravek Champix či žvýkačky, náplasti a další. Příspěvek obdrží ti, kteří doloží potvrzení o léčbě v Centru pro závislé na tabáku.

Benefity pro dárce

Speciální příspěvky podporující zdraví poskytuje ZP MV ČR bezpříspěvkovým dárcům krve, krevní plazmy a kostní dřeně. Kromě klasického příspěvku ve výši 500 Kč z aktuální nabídky programů pro muže a ženy jim ZP MV ČR poskytuje další příspěvek až do výše 250 Kč, který mohou využít na vitamíny nebo si ho mohou přičíst k daným 500 Kč. Příspěvek lze čerpat za minimálně dva bezpříspěvkové odběry v roce 2018 a je možné ho případně postoupit svému dítěti do 18 let.

„Bezpříspěvkových dárců krve si velmi vážíme, proto pro ně na rok 2018 máme připraveny ještě další výhody. Za celkem 6 odběrů krve realizovaných od posledního příspěvku ZP MV ČR mohou dárci čerpat příspěvek na léčebné procedury až do výše 5 000 Kč. V případě, že by nevyužili léčebné procedury, mají nárok na příspěvek až do výše 2 000 Kč na stomatologické výkony, dioptrické brýle, sportovní aktivity, dentální hygienu apod.,“ vyjmenovává Hana Kadečková.

Zdraví pro maminku i dítě

Finanční příspěvek 500 Kč poskytuje ZP MV ČR i ženám v souvislosti s těhotenstvím a porodem. Těhotné ženy ho mohou využít na předporodní kurz, na nákup vitamínů a doplňků stravy, 3D či 4D ultrazvuk miminka, na poplatek za přítomnost otce u porodu či epidurální analgezii. Kojící matky pak za příspěvek pojišťovny mohou pořídit pomůcky pro novorozence a kojence, pomůcky pro kojení, plavání s dítětem, cvičení po porodu, laktační poradkyni a další. Všechny potřebné informace a podrobné podmínky nároku na příspěvky naleznete zde

ZP MV ČR působí na českém trhu nepřetržitě 25 let a je druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi. Má smlouvy se všemi nejvýznamnějšími zdravotnickými zařízeními kdekoliv na území ČR. V současnosti má více než 1,3 milionu klientů. Je držitelkou ocenění Zdravotní pojišťovna roku 2015 a 2016 a mezinárodního titulu Czech Superbrands 2017.

