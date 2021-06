Zdravé fórum: Pečovatelka Domova důchodců Velké Hamry vyzvala ředitele k veřejné omluvě za křivé obvinění

reklama

„Ředitel Skrbek zveřejnil zcela nepodložené a nepravdivé informace týkající se nešťastného úmrtí jednoho zklientů Domova důchodců Velké Hamry. Některé důležité informace navíc zamlčel. Přitom nepřímo obvinil z podílu na této smrti jednu z pečovatelek domova. Zveřejnil rovněž informace o jejím zdravotním stavu a o zdravotním stavu její rodiny. Jakkoliv je pro mě nepochopitelné, jak se k těmto informacím mohl dostat, jeho jednání považuji za zcela protiprávní a mám podezření, že mohlo naplnit i skutkovou podstatu některého z trestných činů,“ komentoval věc Tomáš Nielsen, právní zástupce poškozené a spoluzakladatel Zdravého fóra, s tím, že v této věci má podporu velké skupiny odborníků z řad lékařů, virologů a mikrobiologů. Ti potvrzují, že názor, že by odmítnutím očkování člověk mohl způsobit smrt jiného člověka, je naprosto demagogický. „Nákazu navíc může přenést na jiného člověka i člověk očkovaný. Dosud nevíme, kolik procent očkovaných může být šiřitelem. Dokonce i Státní ústav pro kontrolu léčiv předběžně uvádí, že očkování vakcínou Comirnaty snižuje riziko přenosu nákazy na jiné osoby o 40-60 procent. Samozřejmě to ale může být i méně,“ komentuje situace MUDr. Hana Zelená, Ph.D., přední česká viroložka a předsedkyně SMIS – sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

V tomto případě ředitel domova důchodců překročil veškeré meze nejen svých oprávnění, ale také základních pravidel lidskosti a způsobil pečovatelce domova i její rodině obrovské trauma. Podle dostupných informací přitom jeho obvinění nemá žádný reálný základ. Zdravé fórum poskytlo paní pečovatelce právní ochranu, protože se stala jednou z prvních obětí současné očkovací kampaně. Ačkoliv jde o člověka, který jednal vždy v souladu se svými povinnostmi, a nikdy proti současným opatřením nijak nevystupoval. Je o to víc zarážející, že ředitel Skrbek se neštítil zneužít pro svou prezentaci i životní tragédie rodiny zesnulého klienta, zřejmě bez jejího souhlasu a vědomí.

„S ohledem na to, že my právo na soukromí obou rodin respektujeme, nebudeme v této konkrétní věci zveřejňovat žádné další informace, pokud k tomu nebudeme nuceni dalšími útoky proti paní pečovatelce. To však neznamená, že tímto to končí. Dále už jen jménem Zdravého fóra hodláme přezkoumat poměry v domově důchodců, jakož i pravdivost informací, které naznačují, že motiv pana ředitele mohl být mnohem přízemnější, než je ochrana práv klientů domova,“ dodává za Zdravé fórum Tomáš Nielsen.

Naráží zejména na to, že právě Liberecký kraj mohl být tím, kdo se v minulosti měl snažit o zavedení povinného očkování v institucích sociální péče. Dle veřejně dostupných informací přitom v říjnu 2021má kraj coby zřizovatel domova důchodců jmenovat jeho nového ředitele. „Je také otázkou, jaké procesy byly v domově pro ochranu seniorů i zaměstnanců nastaveny, když o nákaze očkovaného klienta se dle informací zveřejněných panem ředitelem personál domova důchodců dozvěděl až po jeho převozu do nemocnice,“ dodává Mgr. Ondřej Svoboda, člen odborné skupiny Zdravého fóra pro právo.

Tyto nové skutečnosti by mohly vysvětlovat pravé motivy ředitele Skrbka k jeho jednání, kterým bez jakýchkoli důkazů veřejně obvinil člověka, který nepodstoupil dobrovolné očkování, ze smrti jiného člověka a zveřejnil informace o zdravotním stavu její rodiny. „Jsme přesvědčeni, že za podobná úmrtí je odpovědný dnešní zcela neobjektivní ráz očkovací kampaně, který v očkovaných lidech vyvolává falešný pocit bezpečí a vede k nepochopitelnému rozdělování společnosti na očkované a neočkované,“ dodal Svoboda.

O Zdravém fóru:

Naše občanská iniciativa si klade za cíl spojit rozumně uvažující odpovědné lidi, kteří se nechtějí vzdát svých práv a svobod a kteří se chtějí podílet na záchraně dětí a jejich budoucnosti. Jsme přesvědčeni, že nepromyšlená opatření Vlády ČR v době koronavirové krize vedou naši společnost do krize mnohem hlubší a mnohem dlouhodobější.

Jsme přesvědčeni, že odpovědnost za řešení současné situace by měla být přenechána zejména lidem samotným. A že státní moc by se měla zaměřit na pomoc a podporu, nikoliv na represi a likvidaci demokratických hodnot, postupně se rodících od roku 1989. Jsme pro to, aby se děti vrátily do škol bez jakýchkoliv omezení a aby se Česká republika co nejdříve vrátila k normálnímu životu, samozřejmě společně scílenou, odbornou a účinnou ochranou těch nejohroženějších. Za zásadní považujeme v tuto chvíli zejména boj proti snahám o zavedení povinného očkování proti onemocnění covid-19 a boj proti jakékoliv formě diskriminace neočkovaných lidí. Požadujeme šíření objektivních informací o skutečných přínosech a rizicích očkování. Více na: https://www.zdraveforum.cz.

