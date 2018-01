Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje: Nový rok přinesl změny ve vedení nemocnic

Dozorčí rada Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje projednala a schválila na svém posledním jednání dne 17. ledna 2018 návrh na jmenování do funkce člena představenstva Oblastní nemocnice Náchod a.s. RNDr. Bc. Jana Macha. Představenstvo holdingu jej pak dne 22. ledna na svém zasedání jmenovalo od 1. února do funkce. Předpokládá se, že jej představenstvo ON Náchod a.s. následně zvolí jako místopředsedu představenstva. „Jan Mach působí v ON Náchod téměř 2 roky a z hlediska jejího fungování ji zná téměř dokonale. Dokonce v rámci své pozice ekonomického náměstka nedoporučoval předchozímu vedení nemocnice některé kroky, které ve finále vedly ke zhoršení její ekonomické situace. Teď, když se nemocnice vlivem špatného hospodaření předchozího managementu potýká s ekonomickými problémy, věřím, že se mu jako platnému členu úzkého vedení podaří spolu s novou paní ředitelkou dovést nemocnici k lepším hospodářským výsledkům,“ komentuje výběr třetího člena představenstva náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Ing. Aleš Cabicar. Stejně vidí situaci i předsedkyně představenstva ON Náchod a. s. Ing. Ivana Urešová, MBA. „V panu RNDr. Machovi nacházím každým dnem člověka, kterému jde o stejnou věc jako mně. Tedy zastavit prohlubování ekonomické ztráty naší nemocnice a připravit ji na sjednocení pod jedno IČ, které se plánuje v příštím roce. Jsem velice potěšena, že na jménu nového člena představenstva se shodla jednomyslně celá dozorčí rada a že pan RNDr. Mach moji nabídku ke spolupráci přijal.“ Představenstvo nemocnice bylo od začátku roku neúplné, neboť předchozí místopředseda, Ing. Lukáš Hartwich, rezignoval na svou funkci ke konci roku.

K poslednímu dni roku 2017 došlo také v ON Náchod a. s. k výměně náměstků, kteří se rozhodli na této pozici dohodou skončit. Náměstek pro léčebnou péči MUDr. Miroslav Švábl se bude nyní věnovat své odborné lékařské praxi v nemocnici v Broumově. Novým náměstkem byl jmenován MUDr. Pavel Svoboda. Ten dlouhá léta vedl pardubickou zdravotnickou záchrannou službu. Dohodou ke konci roku ukončil spolupráci také technický náměstek Miroslav Havran, místo kterého nastoupil Miroslav Bůžek. „Věřím, že noví kolegové vnímají pozitivně moji snahu posunout řízení nemocnice o krok dále a změnit doposud zaběhnuté pořádky. Prozatím je to pro všechny členy managementu více práce než uznání a více starostí než radostí. Vnímám však jako svůj úkol využít svých stávajících znalostí a zkušeností ve prospěch nejen svých kolegů, ale i nemocnice jako celku,“ dodává předsedkyně představenstva Ing. Ivana Urešová, MBA.

Další změna nastává od 1. února v představenstvu Městské nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem. Ke konci ledna totiž rezignoval na své členství Ing. Tomáš Sláma, MSc., současný předseda představenstva ON Jičín a. s. a člen představenstva Zdravotnického holdingu KHK. Bylo to především z časových důvodů. Jako člen byl tedy dozorčí radou schválen a následně představenstvem holdingu jmenován Ing. Petr Raab, který je nyní zaměstnancem holdingu a zároveň jednatelem Centrální zdravotnické zadavatelské s.r.o., která řeší centrální nákupy a zásobování nemocnic i jiných krajských subjektů v Královéhradeckém kraji.

Psali jsme: Královéhradecký kraj: Řidiči zjistí aktuální stav vozovek v mobilu Královéhradecký kraj: První miminka roku 2018 obdrží dárkové poukazy Královéhradecký kraj udělí nové trvalé záštity Nemocnice Zdravotnického holdingu nabízí pacientům kratší čekací doby na některé plánované výkony

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva