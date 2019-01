Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje: V porodnicích se vloni narodilo 3072 dětí

Dvojvaječných dvojčat bylo vloni 15, o dvoje méně než v roce 2017. Nejvíce se rodilo v říjnu a největší miminko mělo přes pět kilo. V Trutnově v jednom případě porodila maminka už přímo v sanitce, celkem šest rodiček povilo své dítko doma. Na žebříčku nejběžnějších jmen zůstávají Anna, Eliška, Ema, Tereza, Nela, Honzík, Jakub, Matěj nebo Tomáš.

Celkem 1 562 chlapců a 1 510 dívek poprvé pohlédlo na svět v porodnicích nemocnic v Náchodě, Jičíně, Trutnově a Rychnově nad Kněžnou. Oproti roku 2017 se narodilo o 58 chlapců méně. Počet děvčátek byl na chlup stejný, jako v roce 2017. Největší nárůst porodů zaznamenala porodnice v Náchodě, kde jich proběhlo o 35 více než vloni, a to 951. Trutnov také měl o 21 porodů více, a to 642. Mírný pokles porodů byl v Jičíně – o 28 na celkových 892. Nemocnice v Rychnově nad Kněžnou vloni zaznamenala 572 porodů, o stovku miminek méně než v roce 2017. Celkem šest dalších porodů proběhlo doma, v Trutnově se zase neplánovaně rodilo už při cestě do porodnice v sanitním voze.

"Pokles počtu porodů v Rychnově nad Kněžnou jsme bohužel předpokládali, protože tomu nasvědčuje vývoj demografické situace do dalších let. V regionu totiž klesá počet žen ve věku 30-40 let, a to asi o cca 30 %. Svůj vliv vloni zřejmě měl i odliv rychnovských a dříve i hradeckých rodiček, které si vybírají jiné porodnice. Jednorázově se nám sice v říjnu v Rychnově zvýšil počet rodiček z Ústí nad Orlicí, a to kvůli říjnové uzávěře tamní porodnice, bohužel se nám však nepodařilo dosáhnout takových čísel jako v letech předcházejících,“ uvádí důvody poklesu porodů Ing. Ivana Urešová.

„Na snížení počtu porodů v Rychnově v loňském roce se bohužel zcela jistě podílela i určitá nejistota a nedůvěra ve fungování porodnice i dětského oddělení, a to z důvodu nedostatku atestovaných lékařů. Nebylo to lehké období, ale podařilo se nám naštěstí provoz obou oddělení udržet. Věřím, že se letošní rok podaří obě oddělení personálně zcela stabilizovat, což je mj. jedním z úkolů nového ředitele nemocnice. Pak se důvěra rodiček nejen přímo z Rychnova ale i ze širokého okolí zvýší, a tím pádem i potřebný počet porodů,“ doplňuje budoucnost rychnovské porodnice náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Ing. Aleš Cabicar.

Nejvíce chlapců se vloni narodilo v Jičíně (487), dále 484 v Náchodě, poté 315 v Trutnově a 276 v Rychnově nad Kněžnou. Dívky se nejvíce rodily v Náchodě (469), poté v Jičíně (411), následoval Trutnov (333) a Rychnov (297). Dvojčátek bylo 15 párů, nejvíce v Trutnově a Jičíně (6+6), v Náchodě dvoje a v Rychnově jedny. Vícerčata se v holdingových nemocnicích nenarodila žádná. Nejčastějším měsícem porodů byl v Náchodě a v Rychnově říjen (99 a 70), v Trutnově červenec (60) a v Jičíně březen (94). Největší miminko se vloni narodilo s váhou 5 180 g v Náchodě.

Děti na svět přicházely nejvíce přirozenou cestou. Procento císařských řezů bylo v Jičíně a v Trutnově zhruba stejné – okolo 20 % (179 a 126 porodů), v Náchodě to bylo 17 % (164 porodů) a v Rychnově nad Kněžnou necelých 7 % - jen 39 případů.

Nejčastějšími jmény jsou již několik let Anna, Eliška, Ema, Tereza, Nela, Honzík, Jakub, Matěj nebo Tomáš. Miminka dostávala ale také cizí či originální jména, jako např. Vadim, Gejza, Mars, Tristan, Jitřenka, Malvína, Elfrieda, Molli, Lotty, Inés, Walburga, Brian, Ervín, Bruno, Kevin, Angelika, Lola, Nathaniel, Kvido, Glorie, Amy, Babeta, Samanta, Gréta nebo Malvína.

A kolik miminek si vybralo pro svůj příchod na svět poslední den v roce? Atmosféru Silvestru zažilo hned pět dětí v Náchodě, dvě děti v Jičíně a jedno dítě v Trutnově. Jen v Rychnově si počkali až na první miminko roku 2019 do 3. ledna.

