Zlaté oko zná 12 finalistů. Do soutěže se přihlásil historicky nejvyšší počet fotografů

Do soutěže Zlaté oko o nejlepší fotografii sezony 2017 z prostředí motoristického sportu se přihlásilo rekordních 280 snímků. Pořadatelská agentura Pozitif zveřejňuje 12 finalistů. Všechny finálové snímky budou vytištěny na velké plátno a vystaveny v prostorách PVA Expo v pražských Letňanech, kde 22. února v rámci slavnostního předávání Zlatého volantu přebere ocenění i autor vítězného snímku Zlatého oka. „Do Zlatého oka se přihlásila více než stovka fotografů, z čehož máme velkou radost. Je to nejvíc v historii celé soutěže,“ říká za pořadatelskou agenturu její výkonná ředitelka Jana Svobodová.

Profesionální i amatérští motorističtí fotografové přihlašovali své fotky do soutěže od poloviny prosince do konce ledna. „Příjemně nás překvapilo, kolik z těch 280 snímků je opravdu kvalitních. Porota, která z nich vybírala 12 nejpovedenějších to letos rozhodně neměla snadné. Výběr snímků se totiž neomezil jen na působivé fotografie z rallye, kde díky všudypřítomnému vířícímu prachu a písku není o efektní snímky nouze. Dostali jsme krásné fotografie ze všech možných oblastí motorsportu: z okruhů, závodů motocyklů, historických vozů, a dokonce i několik velmi povedených portrétů,“ hodnotí výkonná ředitelka Jana Svobodová.

S jednou fotografií z prostředí Formule 1 postoupil do finále také loňský a předloňský vítěz soutěže Jiří Křenek. „Své fotky jsem do Zlatého oka posílal snad od počátků této ankety, prvních deset let bez úspěchu. Když jsem pak v 11. a 12. ročníku zvítězil, udělalo mi to obrovskou radost. Je to pro mě velká prestiž,“ říká Jiří Křenek, který v minulosti vyhrál také sportovní kategorii Czech Press Photo nebo mezinárodní soutěž Grand Prix De La Plus Belle Photo v Paříži.

Vítěz bude slavnostně vyhlášen na únorovém galavečeru, kde si převezme pohár Zlatého oka a dárky od partnera ankety, firmy FotoŠkoda a zástupce společnosti Canon.

autor: Tisková zpráva