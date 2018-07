Zlínský kraj: V létě chybí krev, pomozte a darujte ji

Ve Zlínském kraji bývá situace nejhorší v Krajské nemocnici T. Bati především proto, že právě v letních měsících přibývá komplikovaných úrazů a poranění. Ty nejtěžší případy z celého kraje končí právě ve zlínské nemocnici.

Momentálně je v KNTB nedostatek všech krevních skupin. „Doba dovolených, ale také odjezdy do exotických destinací nebo klíšťata – to všechno ovlivňuje menší počet příchozích dárců o prázdninách. Budeme rádi za každého člověka, který přijde darovat krev," uvedla primářka Hematologicko – transfuzního oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně MUDr. Jana Pelková.

V medicíně je krev nenahraditelná a potřebovat ji může někdy každý – ať už po úrazu, operaci nebo porodu. V Krajské nemocnici T. Bati nejvíce krve spotřebují při operacích chirurgové, gynekologové, traumatologové či lékaři urgentního příjmu a ARO. „Nemocnice potřebuje mít pořád zásoby krve, plazmy a dalších krevních preparátů. Průběh operačních výkonů není vždy předvídatelný, u těch komplikovaných se dávky krve často několikanásobně překračují," řekl primář traumatologického oddělení MUDr. Petr Menšík. Podle údajů Hematologicko – transfuzního oddělení KNTB bylo za rok 2017 ve zlínské nemocnici spotřebováno celkem 17 848 transfuzních přípravků.

Lidé, kteří by chtěli darovat krev, musí být zdraví a ve věku 18 – 60 let. Na transfuzní stanici do Krajské nemocnice T. Bati mohou přijít v pondělí, středu, čtvrtek a pátek ráno od 6 do 9 hodin, v úterý potom od 13 do 16 hodin (mimo svátky). Prvodárci s sebou musí mít zdravotnickou dokumentaci nebo výpis o zdravotním stavu od svého ošetřujícího lékaře. Podrobnější informace včetně omezení (například pokud má člověk klíště, může jít darovat krev až měsíc po jeho odstranění) najdete na webových stránkách nemocnice ZDE.

