Zoo Liberec: Nové omalovánky ukazují dětem, jak chránit mořské želvy

Želvy jsou starobylou skupinu živočichů s ojedinělou tělesnou stavbou obývající naši planetu bezmála čtvrt miliardy let. Byly svědky vzestupu i pádu dinosaurů, viděly vzlétnout první ptáky a přihlížely vzniku člověka. Za posledních 30-40 let však klesly počty mnoha druhů natolik, že jim hrozí úplné vyhubení! V mnoha oblastech světa jsou jejich vejce i maso důležitou tradiční pochoutkou místních komunit, jejich krunýře jsou využívány jako surovina pro další zpracování, široké uplatnění mají želvy i při výrobě orientálních léčiv. Místa výskytu želv jsou činností člověka poškozována, znečišťována, rozdrobována či úplně zlikvidována a zastavěna. Mořské želvy hynou v rybářských sítích, umírají díky konzumaci plastových odpadků putujících oceány, které si spletly s medúzami, a jejich rozmnožovací pláže zabírají lidé... Na problém dramatického úbytku želví populace v Indonésii, která se od druhé světové války zmenšila o 91 %, upozorňuje nová publikace „Mořské želvy – maluj, lušti, pomáhej“. „Jejím cílem je ukázat dětem i jejich rodičům nejen krásu želv, ale především to, že jsou ohrožené. Všichni jim můžeme pomoci na dálku z domova, nebo když jedeme na dovolenou do míst, kde se vyskytují,“ říká bioložka a zakladatelka neziskové organizace Chráníme mořské želvy, která je autorkou omalovánek. Coby turisté se s tímto problémem můžeme opravdu setkat poměrně často. „Na svých cestách po exotických zemích bychom si měli dávat pozor, co nabízejí místní restaurace. Určitě bychom si také měli rozmyslet, jaké suvenýry kupujeme a jestli nejsou vyrobeny z ohrožených druhů živočichů,“ upozorňuje Hana Svobodová.

Zábavná forma

V omalovánkách se děti pomocí různých doplňovaček a kvízů dozvědí o mořských želvách téměř vše. Pod názvem „Mořské želvy – maluj, lušti, pomáhej“ se ukrývá první komplexní výukový materiál k ochraně těchto vyhubením ohrožených živočichů. Autorce se podařilo dětem zábavným způsobem přiblížit vývoj, životní cyklus želv, jejich ohrožení i způsob ochrany. Kniha navíc rozvíjí kreativitu, kritické myšlení a vztah k přírodě.

Pro výuku i v Indonésii

Omalovánky vycházejí v české, anglické, španělské a indonéské verzi. Budou sloužit i ke vzdělávání dětí přímo v zemích, kde želvy žijí. „Tam je to naprosto přelomový materiál. Děti v Indonésii často doma knihy ani pastelky nemají, a jsou tak pro ně velmi lákavé. Na distribuci omalovánek v Indonésii spolupracujeme s místními vzdělávacími organizacemi a věříme tedy, že se materiály dostanou k co největšímu počtu dětí a učitelů,“ říká Hana Svobodová.

Pomoc zoologických zahrad

Omalovánky se budou dále do světa distribuovat pomocí Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) a také pomocí mezinárodního vzdělávacího programu GLOBE, který funguje ve 119 zemích světa. Omalovánky jsou určeny dětem od 7 do 12 let a vznikly ve spolupráci se Zoo Liberec, Zoo Ostrava a Zoo Hodonín. Všechny tyto zoo se čím dál více snaží podporovat záchranu ohrožených živočišných druhů nejen chovem ohrožených druhů v lidské péči, ale přímo v místech jejich výskytu (tzv. in situ). Želví omalovánky mohou lidé v Česku získat ve zmíněných zoo a na akcích organizace Chráníme mořské želvy.

Liberecká zoo se na ochraně mořských želv podílí již několik let. V roce 2016 se například našim terénním pracovníkům podařilo odhalit a zatknout pytláckou skupinu na ostrově Bangkaru, který leží v Indickém oceánu na západním pobřeží Sumatry. Na jeho panenské pláže připlouvají klást své vejce 3 z celkových 7 druhů mořských želv a s průměrným počtem 15–25 kladoucích želv denně se Bangkaru řadí mezi nejdůležitější světová kladiště těchto mořských plazů. Od dubna 2016 se na tento ostrov s největším dochovaným primárním lesem v Indonésii začaly stahovat stále nové organizované skupiny vykrádající želví snůšky a za více než dva měsíce se na ostrově nevylíhlo ani jedno želví mládě i přes prokazatelné mnohočetné kladení. Jen za tuto dobu si lupiči odvezli z ostrova více než 120 000 želvích vajec. Našim kolegům se však podařilo lupiče vypátrat a dostat do vězení.

autor: Tisková zpráva