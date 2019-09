Zoo Liberec poskytla dočasné útočiště dvěma zabaveným bílým tygrům

Ve středu 28. 8. 2019 se v dopoledních hodinách uskutečnil mimořádný transport, v rámci kterého byli do liberecké zoologické zahrady přivezeni dva jedinci bílých tygrů. Jedná se o tříleté samice zabavené Českou inspekcí životního prostředí, které po ukončeném správním řízení propadly do majetku státu, konkrétně do správy Ministerstva životního prostředí. V Zoo Liberec zatím zůstanou pouze dočasně, maximálně po dobu několika týdnů. Ministerstvo životního prostředí aktuálně vyjednává o trvalém umístění šelem v jiných zařízeních.

„Tygřice byly zabaveny soukromému subjektu ve správním řízení zahájeném na jaře letošního roku. Důvodem bylo neprokázání jejich zákonného původu a současně zákaz držení takovýchto exemplářů s neprokázaným původem. Po ukončení řízení připadly samice ze zákona do majetku Ministerstva životního prostředí. Případ dokládá potřebu systémového řešení při umísťování zabavených nelegálně držených šelem do odpovídajících podmínek. Z toho důvodu inspekce dlouhodobě podporuje vznik záchranného centra schopného se o velké šelmy postarat,“ řekl Erik Geuss, ředitel České inspekce životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí se na dočasném umístění tygřic dohodlo právě s libereckou zoologickou zahradou. V současné době totiž jedná o dlouhodobém umístění tygřic v jiném zařízení a připravuje také několik systémových řešení. Vedle zpřísnění zákona na ochranu zvířat proti týrání, na kterém spolupracovalo s Ministerstvem zemědělství, je to i příprava státního zařízení, které se bude dlouhodobě schopné postarat o zabavené druhy divokých zvířat.

„V návaznosti na rostoucí počet případů, kdy jsou velké šelmy ze soukromých chovů odebrány a připadnou do majetku státu, připravujeme projekt centrálního, státního záchranného centra, kde by mohly být zabavené šelmy umisťovány do dlouhodobé péče. Aktuálně jsme zadali studii proveditelnosti, která by měla posoudit několik lokalit, které by pro důstojné dožití šelem připadaly v úvahu. O vybudování takového centra by měla rozhodnout vláda na začátku příštího roku. Zároveň ale bude v dohledné době prostřednictvím našeho Národního programu Životního prostředí finančně podpořeno také rozšíření stávajících kapacit již existujících záchranných center pro druhy podléhající mezinárodní úmluvě CITES, kam patří právě všechny velké šelmy. To nám pomůže zajistit vhodné podmínky pro tyto šelmy a vhodně tak překlenout období, než vznikne centrální zařízení,“ uvedl náměstek sekce ochrany přírody a krajiny na ministerstvu Vladimír Dolejský.

„Celý transport včetně imobilizace a nakládání proběhl bez komplikací. Obě zvířata byla vyložena v dobrém zdravotním stavu a fyzické kondici ve vnitřních ubikacích pavilonu šelem. Ten zůstane po celý den pro veřejnost uzavřen,“ popisuje hlavní zoolog Luboš Melichar.

Obě zabavené bílé tygřice mohou návštěvníci liberecké zoo spatřit ve venkovních výbězích pavilonu šelem. Jeden z nich do této doby obývala mláďata lvů berberských, ta ale byla přemístěna do narychlo uvolněné expozice vedle bazénu lachtanů hřivnatých, jež kdysi sloužila pandám červeným či rysům karpatským.

Přestože Zoo Liberec plánuje chov bílých tygrů ukončit, rozhodla se s ministerstvem v této záležitosti spolupracovat a oba jedince dočasně umístit. „Jsme zařízení, které více než ostatní zoo cítí odpovědnost za následky chovu raritních forem zvířat v zoologických zahradách. Případ jen opět poukazuje na závažnou problematiku jejich chovu, na kterou se snažíme již dlouhou dobu upozorňovat,“ vysvětluje ředitel zoo, David Nejedlo.

Liberecká zoo pomohla veřejné správě s umístěním zabavených šelem z nezodpovědných soukromých chovů již v minulosti. V roce 2006 zde našel dočasný domov poddruhový kříženec tygra jménem Lucky, který byl z bezpečnostních důvodů zabaven a odebrán odsouzenému libereckému podnikateli. Lucky obýval zoo pod Ještědem téměř rok a poté byl převezen do Zoo Košice, kde důstojně dožil.

Problematika chovu bílých tygrů

Bílý tygr není živočišným druhem ani poddruhem. V přírodě se nevyskytuje a není tedy ohrožen vyhynutím (na rozdíl od indického tygra, ze kterého bílý vzešel). V roce 1951 byl v Indii odchycen mladý samec tygra, který měl bílé zbarvení srsti. Tento jediný zakladatel byl dále v zajetí připouštěn na normálně zbarvené samice. Z potomků tohoto kocoura byli v dalších generacích vybíráni ti bílí, kteří byli za účelem fixace bílého genu dále kříženi mezi sebou. Tato inbrední spojení dodnes způsobují, že téměř všichni jedinci bílých tygrů mají obrovské množství geneticky vázaných zdravotních a tělesných vad.

„Libercem prošlo za 25 let celkem 22 bílých tygrů, přičemž rozmnožit se je podařilo pouze třikrát, a to za velkého úsilí a chovatelské péče. Poslední vrh se v Liberci narodil v únoru 2016 a odchoval se jeden samec a jedna samice. Stejně jako v případě předchozího odchovu bylo velmi komplikované najít pro ně vhodné umístění. Devatenáct měsíců byla obě zvířata marně v nabídkové listině zoo, a kromě cirkusů a soukromých chovatelů o ně nikdo nejevil zájem. Téměř dospělé jedince se naštěstí nakonec podařilo umístit v Zoologické zahradě Pont Scorff v západní Francii,“ dodává zoolog Luboš Melichar.

autor: Tisková zpráva