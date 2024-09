Zoo Praha oslavila 65 let plemenné knihy koně Převalského a pokřtila kapybary

„Pro Zoo Praha je kůň Převalského naprosto ikonické zvíře a naopak pro ‚převaláky‘ je pražská zoo klíčovou institucí, která významně přispěla k záchraně tohoto posledního divokého koně planety,“ uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „Dnes se tu jednak ohlížíme do minulosti na usilovnou práci našich předchůdců, ale díváme se také do budoucnosti, neboť už příští rok proběhne další transport koní do Zlaté stepi v Kazachstánu. Současně připravujeme nový reintrodukční program na východě Mongolska.“

Během výroční slavnosti se Zoo Praha symbolicky přenesla do padesátých let. Návštěvníci se fotili ve stylovém fotokoutku, nechávali si vytvořit dobové účesy a účastnili se workshopu boogie woogie. Ochutnat mohli i tematické občerstvení, které roznášely dámy oblečené v tzv. pin-up stylu.

„Dnes je více důvodů pražské zoo gratulovat. K výročí otevření, k tomu, že její ředitel, pan Miroslav Bobek, zde křtí svou další knihu. A co víc, je to 65 let od chvíle, kdy byla založena plemenná kniha koně Převalského. Tento druh vděčí za přežití do značné míry Československu a posléze České republice. Děkuji všem, kdo se o to zasadili, zasazují a jistě zasazovat budou. Staré přísloví praví, že: ‚Divoké koně smí osedlat jen déšť a vítr.‘ Ať se koním Převalského daří všude, kde budou žít, a ať se u nich toto přísloví naplňuje,“ uvedl pražský primátor Bohuslav Svoboda.

Zoo Praha od roku 2011 organizuje transporty těchto posledních divokých koní do Mongolska a od tohoto roku i do Kazachstánu. Letošní první transport koní do Kazachstánu mapuje nová fotografická výstava u Vzdělávacího centra, která byla dnes rovněž zahájena. Návrat koní Převalského do volné přírody je do velké míry financován ze sbírkového konta Pomáháme jim přežít.

„Každý jeden návštěvník Zoo Praha přispívá na reintrodukci koní Převalského do asijských stepí i na další projekty na ochranu biodiverzity. 8 Kč z každé vstupenky totiž putuje na konto Pomáháme jim přežít. Vyzývám proto všechny, kdo se ještě nestihli přijít podívat na ta úžasná mláďata goril, malého orangutana či luskouní a vombatí slečnu, aby tak učinili a pomohli pražské zoo naplňovat své poslání,“ pronesla náměstkyně primátora pro životní prostředí Jana Komrsková.

Kmotři nové knížky ředitele Zoo Praha Miroslava Bobka Snídaně s Její Excelencí – britský velvyslanec Matt Field a předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová – se křtu chopili ve stylu Jane Goodall, tedy symbolicky potřeli obálku knihy kapkou šampaňského tak, aby výtisk nebyl poničen. Foto Petr Hamerník, Zoo Praha

O návratu divokých koní – a zdaleka nejen o něm – vypráví i nová kniha Snídaně s Její Excelencí z pera ředitele Zoo Praha, Miroslava Bobka, která vyšla právě dnes. Jejími kmotry se stali britský velvyslanec Matt Field, který knize věnoval předmluvu, a také předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.

Blažena, Božena a Kvído – to byly hvězdy posledního bodu dnešního programu. Taková jména totiž dostala tři mláďata kapybar, která se zde narodila v červenci samci Kapíkovi a samici Báře. „Malé kapybary ode mě dostaly krásná česká jména. Až jednou třeba odejdou do jiné zoologické zahrady, tak tam budou skvěle reprezentovat naši zemi. Kvídovi, Boženě i Blaženě přeji hlavně zdraví, to je přece nejdůležitější,“ popřál trojčatům jejich kmotr, influencer Jiří Král, který na křtiny dorazil symbolicky s třemi vlastními potomky.

Letošní rok je pro Zoo Praha mimořádně významný zejména díky narození výjimečných přírůstků. Pražský „babyboom“ započala Mobi, první gorila narozená v pavilonu Rezervace Dja a vnučka slavné Moji. V dubnu se narodila druhá gorila, která později dostala jméno Gaia od slavné primatoložky Jane Goodall. V květnu přišlo na svět vzácné mládě orangutana sumaterského Harapan, v červenci poté druhé mládě luskouna v Evropě, samička Connie, a také mládě žirafy. Novinkou je i mongolská expozice Gobi, moderní výběh pro dikobrazy srstnatonosé, stánek s virtuální realitou či nově chované madagaskarské šelmy fosy.