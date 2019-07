Zoo Zlín: Mláďata tygrů ussurijských jsou ve skvělé kondici

Třítýdenní mláďata tygrů ussurijských, 2 samičky a 1 sameček, jsou ve skvělé kondici. Potvrdila to první prohlídka tygříků od jejich narození. Při té příležitosti byla mláďata také zvážena a prohlédnuta veterinárním lékařem. Chovatelé se snažili celou prohlídku zvládnout co nejrychleji, během necelé půlhodiny se mláďata vrátila zpátky k samici Tanji.

Malí tygříci jsou vitální a aktivní, od porodu přibrali již zhruba 1 kg. „Ve věku tří týdnů je nutné mláďata odčervit, dát jim identifikační čip a také vlastně zjistit jejich pohlaví. Doposud jsme to netušili,“ hodnotil prohlídku hlavní zoolog Kamil Čihák. Chovatelé také mláďata zvážili. „Větší sameček nyní váží 4,5 kg, drobnější samičky pak něco málo přes čtyři kila. Pro Tanju je to již čtvrtý odchov mláďat, péči o potomky zvládá skutečně výborně. Mláďata jsou nyní zcela závislá na mateřském mléku, Tanja je bude kojit do jejich 6 měsíců,“ doplnil Kamil Čihák. Další prohlídka mláďat proběhne zhruba za tři týdny. „Znovu je odčervíme, budeme sledovat jejich váhový přírůstek a zkontrolujeme také celkový zdravotní stav. Ten je nyní naprosto vynikající,“ dodal externí veterinář zoo MVDr. Petr Veselský.

Malí tygříci tráví veškerý čas společně s matkou Tanjou v chovatelském zázemí expozice. Přesto je návštěvníci uvidí. „V přístřešku u expozice tygrů ussurijských jsme nainstalovali obrazovku, na který přenášíme on-line přenos z porodního boxu tygřice. Každý den tak návštěvníci mohou sledovat dění u tygří rodiny,“ upozornila Romana Bujáčková z oddělení marketingu. Pokud půjde vše podle předpokladů, na první procházku do venkovního výběhu se malí tygříci vydají zřejmě v druhé polovině srpna. „V sobotu 7. září pozveme všechny návštěvníky na slavnostní křtiny. Kmotrem bude jedna velmi známá osobnost Dejvického divadla,“ prozradila Romana Bujáčková.

Tygři ussurijští se ve zlínské zoo poprvé objevili v roce 1968. V 80. létech se podařilo odchovat 8 mláďat, novodobá historie chovu se začala psát právě s příchodem samice Tanji z ruské Zoo Čeljabinsk. V prosince 2018 na doporučení koordinátora do zlínské zoo zamířil samec Boatsman z estonské Zoo Talin. Pár tygrů se poprvé setkal v únoru letošního roku, 10. června Tanja porodila tři mláďata. Samice Tanja a samec Boatsman představují geneticky nejcennějších zvířata v evropskému chovu, jejich prarodiče pocházejí z volné přírody. Mláďata tohoto páru tak znamenají mimořádný přínos pro evropský chov tygrů ussurijských.

autor: Tisková zpráva