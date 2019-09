dTest: Blíží se konec televizního vysílání DVB-T

Vrchol druhé vlny digitalizace televizního vysílání se nezadržitelně blíží. Vypínání vysílačů šířících pozemní signál ve stávajícím formátu DVB-T odstartuje v Praze už 27. listopadu 2019 vypnutím vysílání České televize. Hlavní vlna vypínání vysílačů DVB-T bude probíhat od ledna do června 2020. Pro velkou část obyvatel ČR to představuje změnu a náklady spojené s technickým řešením.

Je to teprve necelých osm let od chvíle, kdy nadobro skončilo analogové televizní vysílání, a už se schyluje k další nevratné změně. Takzvaná druhá vlna digitalizace, tedy přechod na nový standard DVB-T2, přitom již nějakou dobu probíhá. Domácnosti tak v současnosti mohou přijímat signál nejen ve stávajícím formátu DVB-T, ale díky přechodovým sítím i v novějším DVB-T2. To se však zanedlouho začne měnit.

Změna se dotýká všech, kdo pro příjem televizního vysílání využívají klasickou anténu, tedy zhruba poloviny českých diváků. Ostatní, kteří sledují televizi přes satelit (DVB-S), kabel (DVB-C) či internet (IPTV), přechod nijak řešit nemusí. Jednou z možností, jak se s koncem vysílání v DVB-T vypořádat, je kromě pořízení nového televizoru či set-top boxu právě přechod na satelit, kabel či internetovou televizi. Byť je sporné, zda jde z dlouhodobého hlediska o tu nejlevnější variantu. Na rozdíl od příjmu přes anténu jsou totiž ostatní způsoby zpoplatněné.

Po vypnutí vysílání v DVB-T bude možné sledovat televizi přes anténu pouze na přístrojích s tunerem DVB-T2 podporujícím kodek HEVC/H.265. Pro řadu diváků se starším televizorem to znamená nutnost pořízení nového modelu nebo alespoň vhodného set-top boxu. „Jestliže váš stávající televizor ani set-top box nový formát nepodporují a i nadále chcete vysílání přijímat zdarma přes anténu, je tou nejlevnější variantou nový set-top box. Můžete samozřejmě investovat větší obnos a pořídit si nový televizor, ideální je řídit se při výběru výsledky nezávislých testů,“ říká šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová.

Televizory a set-top boxy kompatibilní s formátem DVB-T2 HEVC/H.265 se na trhu objevují již několik let. „Pokud je stáří vašeho přístroje zhruba do dvou či tří let, je pravděpodobné, že s příjmem nového formátu nebudete mít problém. Ovšem zejména starší zařízení s tunerem DVB-T2 mohou být kompatibilní pouze se standardem H.264, který se u nás používat nebude. Samotný fakt, že má přístroj tuner DVB-T2, tedy nutně neznamená, že máte vyhráno,“ říká Hana Hoffmannová a dodává: „Pokud si nejste jistí, že vaše zařízení je pro nový způsob vysílání vhodné, najděte si jeho technické specifikace na webových stránkách výrobce či v manuálu a ověřte, jestli je v nich podpora DVB-T2 HEVC/H.265 uvedena. Použít můžete také seznam přístrojů ověřených pro příjem DVB-T2 Českými Radiokomunikacemi ZDE.“

Při nákupu pak tyto ověřené přístroje poznáte podle kulaté zlaté nálepky s nápisem „CRA DVB-T2 ověřeno“. Ověření vám dává jistotu bezproblémového příjmu.

Proč ke změně dochází? Změna vysílacího standardu je potřebná kvůli uvolnění kmitočtového pásma 700 MHz (694–790 MHz), v současnosti používaného k šíření televizního signálu, pro další rozvoj mobilního vysokorychlostního internetu.

Aby byl zachován stávající rozsah televizního vysílání, bylo rozhodnuto o přechodu na efektivnější standard DVB-T2 (HEVC/H.265). Pokud by k této změně nedošlo, musel by se rozsah vysílání v DVB-T poměrně výrazně omezit.

Více informací včetně konkrétních termínů vypínání vysílání v DVB-T a zapínání finálních DVB-T2 multiplexů najdete v článku ZDE.

Databázi více než 240 otestovaných televizorů najdete ZDE. Nejnovější test televizorů vyšel v zářijovém vydání časopisu dTest.

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

autor: Tisková zpráva