dTest: Jak omezit množství mikroplastů v potravinách

Ryby, krevety, mušle i mořská sůl mohou obsahovat plasty, jichž jsou moře a oceány plné. Co proti tomu můžeme dělat?

Testy spotřebitelských organizací odhalují v potravinách z moře a oceánů čím dál častěji plastové mikročástice, vyskytují se zhruba v 70 % vzorků. Stejný problém se však týká například piva nebo medu a ani snížení spotřeby některých potravin vám nezaručí, že nebudete mít na talíři utajené mikroplasty. I když vše projde sítem bezpečnostních potravinových kritérií, stále nikdo neví, co s naším zdravím stopy plastu v dlouhodobé perspektivě udělají. Přitom se stále doporučuje pravidelně konzumovat mořské plody v rámci zdravého stravování. Co s tím?

Od roku 1960 světová produkce plastů narostla dvacetinásobně. Představují čím dál výraznější hrozbu pro životní prostředí. Koberce, umělé trávníky, rohožky, sítě, plastový odpad i látky z plastů uvolňují při používání mikroplasty do okolí. Někteří výrobci dokonce přidávají mikroplasty do čisticích krémů, které se pak spláchnou do odtoku.

Přesto můžeme leccos ovlivnit. Dánská spotřebitelská organizace Forbrugerrådet Tænk radí, co dělat, chcete-li se podílet na ochraně životního prostředí před plasty, které se pak dostávají do našeho těla.

Omezte použití jednorázových plastových výrobků během svých nákupů – igelitky, sáčky, obaly.

Sbírejte a důsledně vyhazujte odpadky tam, kam patří, nikoli do přírody.

Třiďte odpad.

Je-li to možné, nahraďte plastové výrobky jinými materiály, například dřevem.

Mluvte s lidmi ve své okolí o problémech spojených se znečištěním plasty.

Odpovědni však nejsou jen běžní občané, ale i politici, průmysl a obchodníci. Není proto náhoda, že v květnu tohoto roku Evropská komise zveřejnila nová unijní omezení deseti druhů jednorázových plastových výrobků. Množí se zprávy o obchodních řetězcích, které postupně budou stahovat tyto produkty ze svých regálů ještě před uvedenými termíny.

