dTest: Jak vybrat správce hesel

Prolomit jednoduché heslo, jako je třeba 123456, slunicko nebo fotbal, je pro hackera asi tak složité, jako je pro kasaře odemčení zámku na kolo. Vzhledem k tomu, že na svých soukromých online účtech schraňujeme stále osobnější a důležitější informace, je proto nesmírně důležité zajistit je heslem, které bude téměř neprolomitelné.

Jak se prolamují účty?

Hackeři při snaze rozluštit vaše heslo používají již řadu let slovníkový útok. To znamená, že mají k dispozici program, který automaticky zkouší do vašich přihlašovacích údajů vyplňovat hesla ze slovníku. Díky moderní výpočetní technice a rychlému internetu mohou takto vyzkoušet ohromné množství slov za krátkou dobu. Pokud tedy používáte jako heslo obyčejné slovo, které lze najít ve slovníků, důrazně doporučujeme ho změnit. Pro podstatně lepší zabezpečení nahradit některá písmena číslicemi. Pro snazší zapamatování využít i jejich podobnost – například můžete „i“ zaměnit za „1“ nebo „a“ za „@“.

Kromě tradiční slovníkové metody ale hackeři dnes využívají i pokročilejší nástroje, které využívají heuristických analýz a umělé inteligence. Rizikem je také lidská chyba. Čím dál více sahají po metodách sociálního inženýrství nebo phishingu, kdy se vás snaží kontaktovat například podvodným e-mailem, který vypadá k nerozeznání třeba od zprávy vaší banky. V něm vás hacker žádá o vyplnění osobních či přihlašovacích údajů například kvůli změnám v e-bankingu. Pokud naletíte, dáte mu sami své heslo. Buďte proto obezřetní a nevěřte tomu, že by vám instituce jako banka psala, že od vás potřebuje znovu vyplnit vaše přihlašovací údaje. Sama je musí mít pečlivě uložené a pokud by přesto došlo k problému, rozhodně vás nebude žádat o jejich zaslání hromadným e-mailem.

Správce hesel vám usnadní práci

Ideální heslo, které bude pro hackera jen obtížně prolomitelné, by mělo obsahovat kombinaci velkých a malých písmen, číslic a speciálních znaků. A to ještě v ideálním případě náhodnou a maximálně nepředvídatelnou. Kdo si ale má takové krkolomné heslo zapamatovat? V takovém případě je ideální volbou sáhnout po správci hesel.

Přestože jsou správci hesel v principu jednoduchými programy, mají obvykle celou řadu doplňkových funkcí. Jste-li náročnější uživatelé, měli byste si je prostudovat a vybrat si přesně podle požadavků, které od nich máte. Některé z nich vám například umožní, abyste si hráli s podobou automaticky generovaných hesel, nabídnou vám možnost založit si pro jednoho uživatele hned několik účtů nebo vám kromě úschovy hesel nabídnou i prostor, kam si můžete bezpečně uložit citlivé soubory – například fotokopii pasu či důležitou úřední korespondenci.

Přesto ale existují vlastnosti a funkce správců, které by si měl pohlídat každý uživatel. Rozhodně se při výběru zaměřte v prvé řadě na to, na jakých systémech a v jakých prohlížečích budete chtít program používat. Řada z nich existuje pro operační systémy Windows, macOS i pro mobilní platformy Android či iOS. Ne všechny ale nabízí kompletní podporu těchto nejrozšířenějších operačních systémů. Stejně tak nemůžete počítat s automatickou podporou nejpopulárnějších webových prohlížečů. V našem testu jsme například objevili, že mnoho z nich ve verzi pro Windows nepodporuje předinstalovaný prohlížeč Microsoft Edge. Stejně tak jsme zjistili, že samozřejmostí není například ani podpora prohlížeče Firefox u operačních systémů Android a iOS.

Pokud máte zájem o program, který je nabízen zdarma, zkontrolujte si také nejprve kapacitu uložených hesel. Některé si totiž v bezplatné verzi zapamatují jen několik málo přihlašovacích údajů, a to klidně i pouhých pět. Pro rozšíření si pak musíte zakoupit prémiovou verzi. Naštěstí je na trhu dobrý výběr správců hesel, které si i ve verzi zdarma pamatují neomezený počet přihlašovacích údajů.

Velmi užitečnou vlastností je také ukládání hesla na cloud. Přihlašovací údaje tak máte přístupné z kteréhokoli zařízení, do něhož si nainstalujete příslušného správce hesel a přihlásíte se v něm na svůj účet. Stejně tak může cloudová záloha pomoci v případě, že přijdete vinou nehody, technického problému nebo krádeže o svůj počítač či mobil.