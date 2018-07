dTest: Nemocemi z potravin se můžete nakazit i od lidí

Tzv. alimentárním onemocněním se lze nakazit od jiné osoby, aniž bychom přišli do styku se škodlivými potravinami. Nabízíme vám rady, jak se bránit.

Je to překvapivá informace, ale nejedná se o neobvyklý jev. Jak potvrdil odborník z minnesotské univerzity James Johnson, v případě hromadných otrav vždy existují případy takové nákazy.

Lidé se mohou roznemoct, když jejich jídlo obsahuje problematické bakterie. Například bakterie E. coli se vyskytuje ve střevech skotu, drůbeže a dalších zvířat. Když výkaly těchto zvířat přijdou do styku s masem na jatkách, může se na něj bakterie přenést. Na zeleninu se E. coli dostává ze zvířecího hnojiva nebo nakaženou vodou při zalévání. Může se na ni přenést také z čerstvého masa při zpracování doma nebo v restauraci.

Bakteriemi z jídla, jako jsou E. coli nebo salmonela, se mezi sebou mohou nakazit i lidé. Děje se tak orálně-fekálním přenosem. Nezní to právě lákavě, ale je to doslovný termín. Při průjmu, který provází skoro všechny otravy jídlem, lze bakterie předat ostatním třeba špinavýma rukama při nedostatečném dodržování osobní hygieny. Stopové množství stolice infikované osoby se tak dostane do těla jiného člověka ústy. Nedostatečně umyté ruce mohou zanechat bakterie na různých předmětech a místech včetně vypínače světla, kliky dveří, kuchyňských spotřebičů či nádobí.

Norovirus je další patogen z jídla, kterým se můžeme snadno nakazit nejen konzumací potravin, ale i pobytem v blízkosti nakažené osoby. Můžeme jej získat, když nakažený prodejce infikuje potraviny při manipulaci s nimi a my je buď sníme, nebo s nimi dále nakládáme holýma rukama. A pak šíříme virus dále, například na party, v plném autobuse nebo v práci.

Jak se chránit?

Myjte si ruce opakovaně, teplou vodou a mýdlem. Je to nejdůležitější a velmi účinná prevence. Myjte je důsledně po použití toalety, po výměně plenek, při péči o nemocného, před přípravou jídla apod. Myjte je dostatečně dlouho – zhruba stejnou dobu, za jakou stihnete v klidu odříkat celou abecedu.

Nespoléhejte na dezinfekční přípravky na ruce. Ty s obsahem alkoholu některé bakterie skutečně zabijí a je to dobře, ale nikdy se nevypořádají úplně se všemi. Použijte je, když nemáte jinou možnost očisty, ale mýdlo a teplou vodu nenahradí.

Důsledně perte nejen ušpiněné ložní prádlo, utěrky a ručníky, ale například i oblečení s postříkaným rukávem. Pozor na vše, co mohlo přijít do kontaktu se stolicí.

Pravidelně a často vytírejte a dezinfikujte všechny povrchy v domácnosti včetně kuchyně, umyvadla v koupelně, vany, klik apod. Je to více práce, ale může to uchránit zdraví celé rodiny.

Nechoďte do kuchyně, pokud existuje i malé nebezpečí, že máte alimentární onemocnění. Nevařte a nepřipravujte jídlo pro jiné. Musíte-li něco v kuchyni udělat, buďte velmi opatrní, důkladně si myjte ruce a čistěte vše, čeho se dotknete.

autor: Tisková zpráva